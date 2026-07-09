Últimos dias de inscrições do Minha Casa, Minha Vida Cidades: cerca de 2 mil famílias já realizaram o cadastro em Araxá

Com o encerramento das inscrições se aproximando, o Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades já contabiliza cerca de 2 mil inscrições em Araxá, somando os cadastros realizados pelo aplicativo Colab e o atendimento presencial promovido pela Prefeitura. O prazo para participar termina na próxima terça-feira (14), e a orientação é que os interessados não deixem para a última hora.

Desde o início das inscrições, a Prefeitura de Araxá estruturou uma força-tarefa para atender a população tanto no ambiente digital quanto presencialmente, no ginásio da Escola Municipal Delfim Moreira. Além do suporte para realização das inscrições, as equipes também prestam orientações, conferem a documentação e esclarecem dúvidas dos candidatos.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Cristiane Pereira, destaca que a principal recomendação é conferir toda a documentação antes de comparecer ao atendimento. “Percebemos que muitos candidatos chegam sem algum documento obrigatório ou com declarações sem preenchimento e assinatura. Por isso, é importante verificar toda a documentação antes de sair de casa. Isso agiliza o atendimento e evita que a inscrição fique incompleta”, orienta.

A Prefeitura também reforça que, nesta sexta-feira (10), o atendimento presencial será realizado somente para candidatos que já possuem o Cadastro Único atualizado e a Folha Resumo em mãos, devido à indisponibilidade nacional do sistema do Cadastro Único para extração da base de dados do Governo Federal. Nessa data, não será possível emitir a Folha Resumo nem realizar atualizações cadastrais.

O atendimento presencial acontece na Escola Municipal Delfim Moreira, das 8h às 16h, e é destinado às pessoas que não conseguiram realizar a inscrição pelo aplicativo Colab. Já quem optar pelo cadastro digital pode fazer todo o processo de forma online até o dia 14 de julho, por meio do aplicativo.

Após o encerramento das inscrições, a Prefeitura dará início às próximas etapas previstas no edital, incluindo a análise documental, classificação das famílias, divulgação da lista preliminar, prazo para recursos e homologação do resultado.