Uniaraxá inicia ação de assistência aos estudantes de EAD da região

O Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) iniciou ação de assistência aos estudantes de Ensino a Distância (EAD) na região. Com visitas semanais a todas as cidades, uma Equipe da Instituição recebe e instrui aqueles alunos que possuem dificuldades em Informática e acerca do conteúdo das disciplinas que compõe a grade dos cursos.

Idealizado pelo representante de Relações Institucionais, Professor Venâncio Ferreira, o Projeto partiu de uma observação feita enquanto convidava os estudantes a conhecerem os Cursos ofertados pelo Uniaraxá, em formato EAD. Ele notou que muitos interessados não tinham o conhecimento básico em Informática; o que torna imprescindível e necessário para que possam assistir às aulas online e realizarem as atividades. Ele uniu esta precisão ao anseio por uma qualidade de ensino ainda melhor, colocando, em contato, alunos e professores.

“Diante disso, com a aprovação da Reitoria e da Presidência da Fundação Cultural de Araxá, nós criamos aulas semanais, nesses municípios; e, nós, não só instrumentalizamos o pessoal; mas também, damos aulas e tiramos dúvidas”, conta. Em menos de um mês de atendimentos realizados, já é possível notar a evolução dos estudantes. Segundo o Professor Venâncio, os próprios alunos já criaram grupos de estudos, em aplicativos de mensagens; e, ajudam uns aos outros; mas, sempre que necessário, o Uniaraxá os auxilia, imediatamente.

Professores dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, que são os Cursos mais procurados, acompanham essas visitas e sanam dúvidas sobre o conteúdo; além de Professores de Português e de Matemática. Fazem parte dessa Equipe, ainda, o Setor Comercial do Uniaraxá e um Técnico em Informática.

Embora os resultados sejam satisfatórios, o método é avaliado, pelo Professor Venâncio, apenas, como um ponto de partida. Ele acredita que, com o aumento do número de turmas, torna-se inviável o deslocamento de Equipes; e, que, “possivelmente, nós começaremos a ter um Tutor, na cidade; um desses alunos, talvez, que já esteja ambientado com tudo aquilo; e, competente, inclusive com conhecimentos específicos dos Cursos”.

Essa, porém, ainda, é, apenas, uma previsão do que pode acontecer no futuro. Por ora, a Equipe Uniaraxá permanece realizando os atendimentos semanais. As cidades beneficiadas com essa ação são, por enquanto, Pratinha, Pedrinópolis, Perdizes, Tapira e Ibiá. No mês de junho entram para o roteiro, as cidades Santa Rosa da Serra e Campos Altos.