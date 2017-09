Uniaraxá promove XIV Semana de Ciência e Tecnologia de 02 a 06 de outubro

Com o tema “A matemática está em tudo” a XIV Semana de Ciência e Tecnologia do Uniaraxá quer levantar debates e promover mais cultura e conhecido para a Comunidade Acadêmica. Ao todo, serão mais de 80 atividades entre os dias 02 e 06 de outubro, com abordagens variadas a 14ª edição do evento vai oferecer os mais variados tipos de debate para alunos, professores e visitantes.

A Abertura Oficial será no Teatro Municipal, na terça-feira, 03, com o lançamento do livro “Olhos do Carvão”, de Afonso Borges, seguido de mais uma edição do Projeto Sempre Um Papo, que receberá o professor Ricardo Fragelli (UnB). Também na terça-feira, será a outorga da Comenda Uniaraxá, que neste ano realizará uma homenagem a João Rios Montandon, pela sua história à frente do Uniaraxá.

Oficialmente aberta na terça-feira, a XIV Semana de Ciência e Tecnologia terá atividades de segunda a sexta-feira, entre elas: XV Mostra de Marketing; XVI Mostra de Pesquisa; Mostra de Física; XIV Mostra de Software; Campeonato: Ponte de Macarrão; 1º Desafio de Lógica de Engenharia Mecânica; XVII Semana Jurídica; 2º Campeonato de Xadrez Universitário; Projeto Xadrez; XV Seminário de Práticas Escolares; 1ª Mostra de Trabalhos da Engenharia Mecânica e IV Maratona de Programação. Além de workshops, oficinas, minicursos, palestras e mesa redonda, promovidos todos os dias no período da manhã e da noite.