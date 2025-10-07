Unidade de Saúde do Itaipu é reformada e melhora atendimento à comunidade rural

A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos, realizou a reforma da Unidade Básica de Saúde do distrito de Itaipu, onde funciona a Estratégia Saúde da Família Rural (ESF Rural). A revitalização incluiu nova pintura, parte elétrica e conserto do telhado, proporcionando um ambiente mais adequado e acolhedor para receber a população.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já o atendimento médico acontece às quintas-feiras, no período da manhã, das 8h às 11h. As melhorias na estrutura física contribuem diretamente para o conforto dos pacientes e para melhores condições de trabalho da equipe de saúde.

Segundo a coordenadora das Estratégias de Saúde da Família de Araxá, Natália Lima, a qualidade do espaço impacta diretamente no atendimento. “Um ambiente acolhedor melhora a experiência de quem procura os serviços e também o dia a dia dos profissionais que atuam ali”, destaca.

A ESF Rural atende cinco comunidades: Bosque dos Ipês, Tamanduá, Mourão Rachado, Boca da Mata e Itaipu. Nas demais localidades, o ponto de apoio para atendimento à população da zona rural são as escolas municipais da região.

Na área urbana, os atendimentos da equipe acontecem na Unidade de Saúde da Família Max Neumann, localizada na Rua Ubaldina Vieira Mendes, nº 65, no bairro Max Neumann.

Para mais informações, a ESF Rural conta com atendimento via telefone e WhatsApp pelo número (34) 99302-2190.