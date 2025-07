Unidades de ensino de Araxá recebem pequenas reformas e obras de manutenção durante o recesso escolar

A Prefeitura de Araxá está promovendo pequenas reformas e obras de manutenção em escolas e cemeis da Rede Municipal de Educação durante o recesso escolar. As intervenções estão sendo executadas nas unidades por meio do programa Caixa Escolar, que repassa diretamente os recursos para as instituições.

Entre os serviços realizados estão pintura, troca de pisos, manutenção de hortas escolares, instalação de gramado, reparos nos sistemas elétrico e hidráulico, reforma de portas e janelas, cuidados com áreas verdes e ampliação da rede de internet em algumas unidades. Todas as intervenções estão sendo feitas pelos profissionais de pequenos reparos das unidades.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o trabalho é essencial para a preservação do patrimônio público. “A manutenção das escolas é um zelo com o recurso público, uma vez que evita a necessidade de uma grande reforma devido a essa atenção contínua”, destaca.

As ações têm como objetivo proporcionar mais segurança, conforto e qualidade na estrutura física para alunos, professores e toda a comunidade escolar no retorno às aulas.

Unidades com reformas em execução

– Cemei Sarah Valle Abrahão: adequação da secretaria escolar e pintura.

– Escola Municipal Dona Gabriela / CESU: adequação da sala de arquivo e construção de nova recepção e secretaria do CESU.

– Cemei Dona Delica: instalação de grama no parquinho.

– Escola Municipal José Bento: troca do piso do refeitório e manutenção da horta escolar.

– Cemei Magdalena Lemos: pintura de quadro de giz na área externa e cuidados na área verde para instalação de parquinho.

– Escola Municipal Professor Nelson Gomes: manutenção nos filtros e na quadra coberta, troca de porta e recuperação do gramado.

– Cemei Dalva Zema: manutenção dos jardins.

– Cemei Cássio Barsante: reforma de janelas, adequações no refeitório e hortinha, manutenção de áreas verdes, troca de vidros, conserto do portão e freezer, e pintura da biblioteca.

– Cemei Vicente Pereira: pintura, reforma do telhado, manutenção na cantina, banheiros e jardins.

– Cemei Maria das Dores: reforma e pintura no parquinho.

– Escola Municipal Eduardo Montandon: manutenção elétrica, hidráulica, poda, capina e cuidados com a horta.

– Emei Francisco Braga: manutenção da área verde e dos filtros de água.

– Cemei Balão Mágico: manutenção elétrica e da horta.

– Escola Municipal Padre João Botelho: ampliação da internet, manutenção de filtros e bebedouros, assistência em lavadoras, cuidados com a área verde e pintura do pátio.

– Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic): pintura dos corredores e rampas, manutenção em banheiros e iluminação, e pintura de espaço para recreação.

– Cemei Querobina Gomes: pintura da estrutura do solário e da passarela das salas modulares.

– Escola Municipal Manoela Lemos: instalação de portas no banheiro masculino, troca de portas da cozinha, instalação de caixa d’água sobre o refeitório e aquisição de 10 televisores para equipar as salas de aula.

– Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva: pintura, troca de vidros quebrados, assentamento de azulejo e piso na sala de recurso multifuncional.

– Cemei Dona Petrosa: será manutenção do gramado e replantio da horta escolar e jardim.

– Cemei Doralice Afonso: pintura do muro da área externa.

– Cemei de Fátima: pintura de pátio e solário.

– Anexo Cemei Dona Petrosa: manutenção dos jardins.

– Cemei Dona Adélia Valle: manutenção do gramado e horta.

– Cemei Gabriela Almeida Aristimunho: higienização de parques e brinquedos.

– Cemei Armindo Barbosa: manutenção e ampliação da área verde.