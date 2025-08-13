Unidades de Saúde de Araxá ampliam atendimentos de atenção primária com horários estendidos em agosto

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF’s) durante o mês de agosto. Seguindo um cronograma, as unidades funcionarão em horários estendidos para oferecer mais opções de atendimento à população, incluindo trabalhadores que não conseguem comparecer durante o expediente regular.

As ações contemplam consultas médicas, atendimentos de saúde do trabalhador e da mulher, coleta de exames citopatológicos, vacinação, aferição de pressão arterial, solicitação de mamografias e atividades específicas como grupos de gestantes. Em algumas datas, a programação reúne vários serviços de forma simultânea.

A coordenadora das ESF’s, Natália Lima, destaca que o objetivo é facilitar o acesso e incentivar o cuidado preventivo. “O horário estendido garante que mais pessoas possam procurar a unidade, seja para consultas, exames ou orientações. Isso contribui para diagnósticos mais precoces e para o acompanhamento contínuo da atenção primária de saúde”, afirma.

Para receber o atendimento, o paciente deverá realizar o agendamento nas unidades de saúde, presencialmente ou por telefone.

Cronograma

– Quarta-feira, 13/08 – Unioeste – 17h às 20h – atendimento médico. Tel: (34) 3664 – 8858

– Quinta-feira, 14/08 – ESF Pão de Açúcar – 17h às 19h – atendimento médico. Tel: (34) 3664 – 8022

– Terça-feira, 19/08 – ESF Jardim das Oliveiras – 17h às 19h – atendimento voltado para saúde do trabalhador e coleta de citopatológico. Tel: (34) 3691-7052

– Terça-feira, 19/08 – ESF Alvorada – 17h às 20h – atendimento voltado para a saúde da mulher e coleta de citopatológico. Tel: (34) 3668 – 0543

– Quarta-feira, 20/08 – ESF Pão de Açúcar – 17h às 19h – atendimento médico. Tel: (34) 3664 – 8022

– Quarta-feira, 20/08 – Unioeste – 17h às 20h – atendimento médico. Tel: (34) 3664 – 8858

– Quinta-feira, 21/08 – Uninordeste – 17h às 19h – grupo de gestantes. Tel: (34) 3664 – 8781

– Sábado, 23/08 – Unisse – 8h às 12h – vacinação para todos os públicos, coleta de exame citopatológico, solicitação de mamografia, aferição de pressão arterial e visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde a pacientes disponíveis apenas aos finais de semana. Tel: (34) 3662 – 6127.

– Terça-feira, 26/08 – ESF Ana Pinto – 17h às 19h – atendimento médico voltado para a saúde do trabalhador. Tel: (34) 3691 – 7187

– Quinta-feira, 28/08 – Uninordeste – 17h às 19h – atendimento médico e coleta citopatológico. Tel: (34) 3664 – 8781

– Sábado, 30/08 – ESF Urciano Lemos – 7h às 12h – atendimento médico voltado para saúde do trabalhador. Tel: (34) 3691 – 7055