Uninordeste vira referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19

A Prefeitura de Araxá conta, a partir desta segunda-feira (24), com uma nova unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19. Além da Unisul – avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 4.500, bairro Vila Silvéria -, a Uninordeste, localizada na avenida Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 1.110, bairro Ana Antônia, agora também atende exclusivamente pessoas com sintomas relacionados ao novo coronavírus.

Quem apresentar algum sintoma como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, perda do apetite e falta de ar, deve procurar imediatamente a Unisul ou Uninordeste para passar por uma avaliação médica. As duas unidades referência funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, a nova unidade evita que pessoas infectadas tenham que percorrer grandes distâncias em busca de atendimento.

“Com a Unisul e a Uninordeste, ampliamos nossa rede de combate à Covid e disponibilizamos uma nova porta de entrada de pacientes com sintomas do vírus. Acreditamos que essa mudança é um passo importante para monitorar ainda mais o avanço da doença no município.”