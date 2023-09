O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Araxá está no período de articulação de novos cursos de graduação e pós-graduação gratuitos para 2024. A unidade busca a opinião da população sobre as opções de oferta de cursos para a cidade.

Para participar da votação, basta responder o formulário disponível no link abaixo.

https://forms.gle/rWd88Cj6fQ9DUSLm8