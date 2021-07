Vacina contra a Gripe é liberada para toda população acima de 6 meses em Araxá

A Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a partir da próxima segunda-feira (12) a vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, para toda população acima de 6 meses de idade. Para receber o imunizante, basta procurar uma das unidades que aplicam a vacina de segunda a sexta-feira. Na Unioeste, Unicentro e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Pão de Açúcar, a vacinação acontece das 8h às 16h. Já na ESF do bairro Max Neumann, a imunização ocorre das 12h às 17h. É obrigatório apresentar o cartão de vacina e o documento de identidade com foto.

A cobertura vacinal contra influenza começou em abril para os grupos de risco e está baixa em todo o país. O vírus está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou que tiveram reações alérgicas à dose anterior.

A orientação do Ministério da Saúde é que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a 1ª ou 2ª dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias também devem adiar a vacinação contra a gripe.

Confira os locais de Vacinação Contra a Gripe



– Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena – 8h às 16h.

– Unicentro – Av. Dâmaso Drummond, 275 – Vila São Pedro – 8h às 16h.

– ESF Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Pão de Açúcar – 8h às 16h.

– ESF Max Neumann – Rua Ubaldina Vieira Mendes, 65 – Max Neumann – 12h às 17h.