Aplicação acontece às quartas e sextas, na Unicentro, das 8h às 13h.

📄 Documentos necessários:

– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Se a criança não estiver acompanhada pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).

Lembrando que o uso da máscara é obrigatório em Unidades de Saúde.