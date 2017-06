Vacinação contra gripe é retomada para crianças e gestantes

O combate à gripe foi retomado em Araxá com o repasse de 2 mil doses de vacina, realizado nesta segunda-feira (26). A imunização, segundo orientações da Secretaria Estadual de Saúde, deverá priorizar os grupos em que não foi atingida a meta: gestantes (85,63%, totalizando 900 doses) e crianças (3.656 doses, equivalente a 65,48%). Os grupos citados podem procurar os postos de vacinação a partir desta terça-feira, 27.

A coordenadora do setor de Imunologia da Secretaria Municipal de Saúde, Marcela Mesquita, destaca que, após intensificação nesses grupos, a vacinação será aberta para a população geral.

A campanha nacional deste ano ocorreu de meados de abril a meados de junho. O balanço do municipal registrou adesão de 100% das puérperas, com 173 doses; entre idosos a procura foi de 94,05%, com 10.417 doses; trabalhadores da saúde tiveram adesão de 89,37%, com 1.715 doses. No total, foram 23.796 doses aplicadas entre todos os públicos.

Confira o endereço e telefone de contato dos sete pontos de vacinação

– Unicentro: Avenida Dâmaso Dumond, 275. Bairro Vila Guimarães. Contato: 3691-7024

– Uninorte: Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, 105. Bairro Urciano Lemos. Contato: 3691-7141

– Unisul: Avenida Aracely de Paula, 4050. Bairro Vila Silvéria. Contato: 3691-7142 ou 3664-4078

– Unileste: Avenida Cassiano de Paula Nascimento, 290. Bairro: Santo Antônio. Contato: 3691-7103 ou 3664-7139

– Unioeste: Avenida Auxiliadora Paiva, 255. Bairro Serra Morena. Contato: 3664-8858

– Uninordeste: Rua Pedro de Paula Lemos, 1110. Bairro Ana Antônia. Contato: 3664-8781

– Unisa: Travessa Piaui, 35. Bairro São Geraldo. Contato: 3691-7003