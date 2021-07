Vacinação contra gripe é suspensa para público em geral e prossegue para grupos prioritários

Araxá voltou a priorizar a vacinação contra gripe para grupos prioritários. O município esgotou a quantidade de imunizantes encaminhados pelo Governo do Estado para o público em geral. Na última semana, mais de 6 mil pessoas receberam a vacina contra influenza. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é que o município receba mais doses ainda esta semana, mas para mobilizar pessoas já convocadas pela campanha nacional.



Para esta semana, o município tem como foco a imunização de gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, idosos, indígenas, professores e outros dez grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. São considerados prioritários os grupos das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.



Para receber o imunizante, basta procurar uma das unidades que aplicam a vacina de segunda a sexta-feira. Na Unioeste, Unicentro e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Pão de Açúcar, a vacinação acontece das 8h às 16h. Já na ESF do bairro Max Neumann, a imunização ocorre das 12h às 17h. É obrigatório apresentar o cartão de vacina, identidade com foto e documento que comprove o grupo prioritário ao qual pertence.



A cobertura vacinal contra a influenza começou em abril para os grupos de risco e está baixa em todo o país. O vírus está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias.



O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou que tiveram reações alérgicas à dose anterior.



A orientação do Ministério da Saúde é que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a 1ª ou 2ª dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias também devem adiar a vacinação contra a gripe.



Confira os locais de Vacinação Contra a Gripe

– Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena – 8h às 16h.

– Unicentro – Av. Dâmaso Drummond, 275 – Vila São Pedro – 8h às 16h.

– ESF Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Pão de Açúcar – 8h às 16h.

– ESF Max Neumann – Rua Ubaldina Vieira Mendes, 65 – Max Neumann – 12h às 17h.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.