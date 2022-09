Vacinação Itinerante no Calçadão faz repescagem da vacina Covid-19 para população 18+ e convoca 40+ para quarta dose

Data: 21/09/2022

Público: População 18+

Local: Calçadão (das 8h às 16h)

Etapa: 3ª dose

Público: População 40+

Local: Calçadão (das 8h às 16h)

Etapa: 4ª doseA Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população com idade a partir de 18 anos que está com alguma dose da vacina contra a Covid-19 atrasada para atualização do Cartão de Vacina, nesta quarta-feira (21), em um posto itinerante montado no Calçadão.

O posto volante estará no local das 8h às 16h e também irá aplicar a quarta dose em toda a população a partir de 40 anos que ainda não recebeu a dose de reforço.

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19 no público que já foi convocado para receber as doses de reforço, mas ainda não compareceu ao posto.

Segundo dados, quase metade da população que iniciou o esquema vacinal contra a Covid-19 em Araxá ainda não voltou ao posto de saúde para receber a terceira dose. Os números, disponíveis também no site www.araxavacina.com.br, apontam que até o momento, 96.193 pessoas receberam a 1ª dose; 87.762 tomaram a 2ª dose e 55.968 receberam a 3ª dose e 19.398 pessoas receberam a 4ª dose.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, reforça a importância de receber todas as doses disponíveis da vacina contra a Covid-19 para evitar a alta de casos, principalmente os mais graves.

“Para manter os níveis de proteção contra a Covid-19 é importante que as pessoas completem o ciclo de vacinação, recebendo todas as doses de reforço disponíveis para cada faixa etária. Os reforços fortalecem a proteção contra o vírus e as variantes também. Com o ciclo vacinal completo, nos prazos recomendados, as pessoas estarão com maior nível de proteção”, afirma.



Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a 2ª dose é aplicada conforme agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso. Já a dose de reforço deve ser aplicada com intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor, precisa estar acompanhada de um responsável.

E na vacinação de crianças de 3 a 11 anos, se não estiverem acompanhadas pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).

O uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ).