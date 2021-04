Vacinas em estoque são obrigatoriamente destinadas para 2ª dose

A Prefeitura Municipal de Araxá recebeu até o momento do Governo do Estado 21.144 doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 11.676 pessoas já foram imunizadas com a primeira dosagem e 4.524 receberam a segunda. A cidade tem em estoque 4.944 vacinas que devem ser obrigatoriamente destinadas para aplicação da 2ª dose em pessoas que estão próximas de completar o intervalo mínimo determinado pelo fabricante do imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação da 2ª dose é essencial para garantir a eficácia da vacina, apenas a primeira dose não garante a proteção. O próximo grupo a ser imunizado com a segunda dosagem será de idosos entre 70 a 74 anos. Essa faixa etária contempla um total de 2.888 pessoas, que receberam a primeira aplicação a partir do dia 30 de março.

O restante das doses em estoque será obrigatoriamente destinado para profissionais de saúde e idosos de 75 a 84 anos que estão dentro do prazo de 14 a 28 dias de intervalo da primeira aplicação, e que ainda não procuraram as Unidades de Saúde para receber o imunizante.

“Estamos seguindo as deliberações do Estado. Não podemos correr o risco de perder o intervalo de aplicação das pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose, portanto, seguimos as recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado para estocar o imunizante e completar 100% de aplicação dos grupos priorizados”, destaca a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.