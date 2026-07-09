Vai fazer uma obra? IPDSA orienta sobre o descarte correto de entulho e reforça cuidados ambientais

Quem está construindo ou reformando um imóvel em Araxá precisa ficar atento ao destino dos resíduos gerados durante a obra. O descarte irregular de entulho pode provocar alagamentos, degradar áreas verdes, favorecer a proliferação de vetores de doenças e gerar prejuízos ao meio ambiente e aos cofres públicos. Para orientar a população e prevenir esses problemas, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensificaram as ações de conscientização sobre o tema.

Como parte desse trabalho, o Instituto está distribuindo panfletos informativos às empresas prestadoras de serviço de caçambas estacionárias e aos responsáveis por obras que protocolam projetos junto ao IPDSA. O material reúne orientações sobre a destinação correta dos resíduos da construção civil e esclarece quais materiais podem ou não ser descartados nas caçambas.

Segundo a assessora da Secretaria de Meio Ambiente, Roberta Neves, a informação é uma das principais ferramentas para reduzir o descarte irregular. “Quando esses materiais são descartados de forma inadequada, podem obstruir sistemas de drenagem, contribuir para alagamentos, degradar áreas verdes e gerar elevados custos ao poder público com limpeza e recuperação ambiental. Por isso, orientar os geradores desses resíduos é tão importante quanto fiscalizar”, destaca.

Nas caçambas destinadas à construção civil podem ser descartados materiais como concreto, argamassa, tijolos, telhas, pedras, areia, solo, madeira não tratada e metais separados. Já lixo doméstico, restos de alimentos, embalagens, papéis, plásticos, tintas, solventes e outros produtos químicos devem receber destinação específica e não podem ser misturados ao entulho.

O IPDSA orienta ainda que os responsáveis por obras contratem empresas devidamente licenciadas pelo Instituto para garantir que os resíduos tenham destinação ambientalmente correta. Atualmente, Araxá conta com uma empresa licenciada em operação e uma segunda já autorizada, que está em fase de instalação.

Após o recolhimento, o entulho passa por um processo de triagem e beneficiamento. Os resíduos da construção civil são separados, britados e reaproveitados em novas aplicações, como base para pavimentação, produção de blocos, concreto e aterros. Já os materiais recicláveis seguem para cooperativas, retornando à cadeia produtiva e reduzindo o volume de resíduos destinados aos aterros.

Em caso de dúvidas sobre a destinação dos resíduos ou para denunciar descartes irregulares, a população pode procurar o IPDSA pelos canais oficiais de atendimento.