Velório São João Batista é inaugurado

O segundo Velório Municipal foi inaugurado em Araxá para atender o Cemitério São João Batista. Com uma área de 375 m², a estrutura foi construída no bairro Parque das Flores, com investimento de R$ 1,2 milhão.

O Velório São João Batista conta com três capelas e sala de oração, sanitários, cozinha, cercamento com gradil, cobertura com telha trapezoidal, telhado de estrutura metálica, janelas e portas de alumínio com vidro temperado, revestimento com porcelanato aplicado em piso, iluminação de LED, bancos de concreto armado e jardim.

O prefeito Aracely descerrou as placas de inauguração na quinta-feira passada (17), ao lado de secretários e assessores; do juiz diretor do Fórum, José Aparecido Fausto de Oliveira; do capitão André Luiz de Oliveira, representante do 37° Batalhão da Polícia Militar; do vereador Hudson Fiúza (representando a Câmara Municipal) e do vereador eleito Wagner Cruz.

O prefeito Aracely descerrou as placas de inauguração, ao lado de secretários e assessores; do juiz diretor do Foro, José Aparecido Fausto de Oliveira; do capitão André Luiz de Oliveira, representante do 37° Batalhão da Polícia Militar; do vereador Hudson Fiúza (representando a Câmara Municipal) e do vereador eleito Wagner Cruz.

O prefeito lembrou em seu pronunciamento que o espaço é de reencontro por onde todos passaremos. “Tínhamos que criar em Araxá mais essa estação de passagem e a proximidade com o cemitério é uma forma de facilitar a vida das famílias e promover segurança, evitando o cortejo de veículos pelas ruas de Araxá.”