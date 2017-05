Vereador Zezinho é eleito Segundo Secretário da Mesa Diretora

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde desta terça- feira (16), foi marcada pela eleição de um novo Parlamentar para ocupar o cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora, a eleição foi convocada após a Vereadora Fernanda Castelha (PSL) ter renunciado ao cargo na última terça-feira (9). O Vereador José do Reis de Paula (Zezinho – PT) colocou seu nome para apreciação do Plenário e foi eleito por unanimidade.

Diversos assuntos foram abordados em tribuna pelos Vereadores: Bosco Júnior (Avante), Fárley Pereira de Aquino (DEM), José dos Reis de Paula (Zezinho- PT), Jairo Sávio Borges (PRP), Luiz Carlos Bittencourt (PTN), Emílio de Paula Castilho (PR) e Hudson Fiuza (PSL).

Bosco Júnior

O Vereador Bosco Júnior foi o primeiro orador da tarde. Ele lançou o Projeto “WhatsApp Meu Vereador”, que é um canal do Gabinete do Parlamentar, para receber da população os pedidos, sugestões, reclamações, opiniões e as necessidades de todos os bairros da cidade. Bosco Júnior informou que esse serviço vai funcionar em horário comercial e será atendido pelos assessores de seu gabinete.

Indicação – Que reforme e reabra o Espaço Multiuso Enéas dos Santos, no Bairro Padre Alaor.

Indicação – A reforma dos banheiros, vedação da entrada de pombos no espaço, melhorias na iluminação e substituição da rede de proteção da quadra do Ginásio Poliesportivo Enéas dos Santos, no Bairro Padre Alaor.

Indicação – Que se faça manutenção no Túnel da Rua Pepururé, local por onde passam diversos alunos e moradores dos bairros da região.

Indicação – Que sejam feitas as manutenções necessárias na Praça da Juventude, no Urciano Lemos.

Indicação – Que seja feito um amplo estudo para a realização do Projeto para revitalização da Avenida, com estudo para a implantação de uma ciclovia na Avenida Honório de Paiva Abreu, no Bairro Bela Vista.

Fárley Pereira de Aquino

Indicação – Que sejam concluídas as obras da Avenida Rosalvo dos Santos e canalização do Córrego Santa Rita até a BR-262.

Indicação – Elaboração de cronograma para instalação de placas de nomes de ruas em todas as vias urbanas.

Indicação – Que seja construída rotatória na Avenida Dâmaso Drummond, em frente a Unicentro, facilitando o acesso de veículos e comunidade de vários bairros da região até a unidade de saúde.

Indicação – Que seja feito patrolamento e cascalhamento na Estrada Rural da Antinha e Comunidade Tamanduá.

José dos Reis de Paula

O Vereador Zezinho relatou uma visita realizada ao Irmão Tadeu da Casa do Caminho e falou da urgência de se reabrir o Hospital. O Parlamentar também destacou o Pronto Atendimento Municipal (PAM) que, juntamente com o Hospital da UNIMED, vai melhorar os serviços de saúde em Araxá. O Vereador voltou a cobrar a recomposição salarial e do Vale Alimentação dos Servidores Públicos Municipais. Ao assumir o cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora Zezinho reforçou a responsabilidade de trabalhar em equipe para obter resultados positivo para o Legislativo.

Indicação – Que seja feito estudo para mudança de um poste de iluminação pública, na esquina da Rua Franklin de Castro, junto ao Banco Bradesco.

Jairo Sávio Borges

A Superintendência Regional de Meio Ambiente (SUPRAM) voltou a ser tema da fala do Vereador Jairinho Borges. Ele noticiou que o Deputado Bosco e o Prefeito Aracely de Paula estão reunidos com o Secretário Estadual de Meio Ambiente para conversar sobre a implantação da SUPRAM em Araxá. Os serviços serão oferecidos em parceria com o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) para facilitar o trabalho de comerciantes, agricultores e todos que necessitarem de licenciamentos ambientais.

Indicação – Para a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, solicitando uma análise da sinalização da Rua Santo Antônio, num cruzamento próximo ao número 1.130, nas proximidades ao Campo do Vila.

Indicação – Que seja feito um estudo para a ampliação do estacionamento da Praça José Antônio Moraes, atrás da Igreja de São Geraldo.

Luiz Carlos Bittencourt

O Vereador Luiz Carlos Bittencourt abriu sua fala comentando a Semana Municipal do Trânsito que promove ações para construção de um trânsito melhor. O Vereador comentou as ações do Deputado Bosco destacando seu empenho em trabalhar para Araxá. Ele solicitou ao Deputado que consiga uma data para que os vereadores se reúnam com o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), Sr. Marco Antônio Castelo Branco, para reivindicar melhorias para Araxá.

Indicação – Ofício à Caixa Econômica Federal, Banco Do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e Santander, pedindo cumprimento da Lei para atendimentos dos clientes em 15 minutos.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de estender funcionamento da Farmácia Municipal, para pelo menos, aos sábados.

Indicação – Que sejam tomadas as devidas providências para a construção de passeios, ao lado direito da Rua Brigido de Melo Filho, sentido Rua Pará, próximo ao Hipermercado ABC.

Emílio de Paula Castilho

O Vereador Emílio de Paula Castilho anunciou que a Prefeitura vai adquirir mais 22 câmeras de vídeo monitoramento para reforçar o setor da segurança pública. Com essa nova aquisição, Araxá vai passar a contar com um total de 56 câmeras. Emílio apresentou números do Sistema Nacional de Emprego (SINE) que mostram que a geração de emprego e renda em Araxá, obteve números positivos no primeiro trimestre de 2017 traçando caminho contrário ao da crise nacional.

Indicação – Ao DEER de Araxá: que estude a implantação de ponto de cobertura de ônibus as margens da BR-452, próximo ao Recanto das Gameleiras.

Indicação – Ao DEER de Araxá, que promova a capina na MG-428 na região da Comunidade da Boca da Mata.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública, para Avenida Adão Rodrigues Fraga, a atual Avenida 1 do Loteamento Fenícia.

Moção de Congratulações – Ao Sine Araxá, pelos relevantes serviços prestados, que culminaram com o aumento da quantidade de pessoas empregadas no município no primeiro trimestre de 2017.

Hudson Fiúza

O Vereador Hudson foi o último a usar a tribuna, ele lembrou o Dia do Gari que é comemorado no dia 16 de maio. A recomposição do salário e do Vale Alimentação dos servidores foi elencada como prioridade por Hudson. O Parlamentar falou sobre veículos da Prefeitura, em especial 6 ambulâncias, que estão parados por falta de peças que estão aguardando Processo de Licitação para serem compradas. O Vereador também apresentou diversas sugestões e exemplos de outros municípios para melhorar os serviços de ambulância em Araxá.

Indicação – Revitalização da Sinalização vertical e horizontal no cruzamento das Ruas Campos Altos, com Rua Cristovão Vilela e Rua Conquista no Bairro São Cristovão e colocação de redutor de velocidade na Rua Campos Altos, entre os números 173 e 183, próximo ao cruzamento da Rua Campos Altos com a Rua Conquista e Rua Cristovão Vilela.

Projetos Aprovados

Projeto de Lei 039/17- Institui a Semana Municipal de Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado no âmbito do Município de Araxá e dá outras providências.

Projeto de Lei 040/17- Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Carlos Rodrigues de Melo, a atual Rua Onze do Loteamento Condomínio Villagio II

Projeto de Lei 042/17- Altera a Lei 7.138, de 06 de abril de 2017, que autoriza a celebração de convênios e dá outras providências – Convênio com recursos do FUNDEB com as escolas: Instituto Educacional Gabriela Mistral, Casa de Nazaré, Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia e Escola Infantil Mundo da Criança – Alteração permite que as escolas possam utilizar os recursos oriundos do convênio para custeio de despesas realizadas no exercício do corrente ano, conforme Leis 11.494 de 20/06/07 e 9.394 de 20/12/96

Projeto de Lei 043/17- Autoriza a realização de despesas – Despesas no valor de R$ 20.000,00 no sentido de colaborar com a realização do Projeto “Clarim 20 anos – A valorização da Memória Contemporânea de Araxá.”- Será editada obra sobre a história recente do nosso município, com compilação de fatos e editoriais dos últimos 20 anos, sendo oportuno admoestar que tal obra não será objeto de comercialização, e sim de distribuição gratuita.

Projeto de Lei 044/17- Dispõe sobre denominação de Via Pública – Rua Adelino da Trindade, a atual Rua T do Loteamento Villa das Artes

Projeto de Lei 045/17- Institui a Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Araxá

Projeto de Resolução 010/17- Cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araxá