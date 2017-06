Vereadora Fernanda Castelha cobra manutenção em estrada vicinal, dentre outras

Na reunião desta terça (7), a vereadora Fernanda Castelha falou sobre a falta de atendimento das sua reinvidicações pelo poder Executivo e também deu parecer contrário a construção dos viadutos na cidade enquanto deveria ser priorizado a saúde, educação e segurança.

Apresentou Indicação (Nº 515 /2017) que trata do recapeamento da estrada vicinal Ara-137, próxima ao quilometro 692 da BR 262, que dá acesso a várias chácaras e fazendas. A estrada foi asfaltada mas, após erosão asfáltica, um enorme buraco tomou conta da via e alguns moradores passaram a jogar lixo dentro do mesmo, causando problemas de transito e também problemas de natureza ambiental.

Demais indicações da vereadora

Indicação Nº 493/2017 – Requer que seja estudada a possibilidade de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Porto, Bairro Santa Mônica, Araxá/MG – CEP 38180-244 – A referida via pública necessita de recapeamento em sua extensão, afim de melhorar o acesso, garantir a segurança dos moradores e pedestres e preservar os veículos da população.

Indicação Nº 494/2017- Seja feita operação Tapa Buraco na Rua Djalma Guimarães, esquina com a Rua Antônio Ferreira Guimarães, Vila Guimarães, Araxá – MG – CEP 38183-138. Solicitamos a operação Tapa Buraco na referida via pública, afim de melhorar o acesso, garantir a segurança dos moradores e pedestres e preservar os veículos da população.