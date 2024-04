Vereadores aprovam recursos para o Projeto CAEIzinho

A Câmara Municipal de Araxá realizou a primeira Reunião Ordinária do Mês de abril na tarde desta terça-feira (2), no plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto.

Cinco vereadores usaram a tribuna durante o Grande Expediente: Valtinho da Farmácia solicitou o aumento do número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade; Dr. Zidane pediu a priorização de expositores araxaenses na praça de alimentação da Copa Mundial de Mountain Bike; Professora Leni Nobre indicou a prorrogação do horário de atendimento do Centro de Hidratação no Hospital Casa do Caminho; Maristela Dutra sugeriu a criação de galeria para exaltar e reconhecer a história das mulheres no Legislativo Municipal e por fim, Alexandre Irmãos Paula apresentou indicação para melhorias na área da saúde para os moradores da zona rural do município.

Projetos Aprovados:

Durante a Ordem do Dia, os vereadores apreciaram e aprovaram dois projetos de Lei:

O Projeto de Lei 26/2024 que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, projeto CAEIzinho”, de autoria do Executivo, foi um dos aprovados. O referido projeto tem como foco o atendimento de crianças e adolescentes com necessidade de atendimento especializado, concedendo o valor de R$ 499.024,71 (quatrocentos e noventa e nove mil, vinte e quatro reais e setenta e um centavos) para desenvolvimento das atividades.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 18/2024 “Dispõe sobre a criação do Dia do Assessor Parlamentar em Araxá, e dá outras providências”, de autoria do vereador Dr. Zidane. A matéria prevê que a data será comemorada no dia 23 de outubro e passará a fazer parte do calendário das comemorações do município e da Câmara Municipal de Araxá.

A íntegra das matérias pode ser acessada no site da Câmara: araxa.mg.leg.br

Tribuna:

Valtinho da Farmácia

O vereador Valtinho da Farmácia abriu o Grande Expediente. Ele apresentou um ofício para solicitar que o Executivo estude a viabilidade de adquirir as cinco vagas de UTI atualmente disponíveis na Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

O parlamentar pediu ainda a poda e o corte de árvores na Av. Antônio Alvarenga de Resende, bairro Max Neummam; notificação para que o proprietário realize a limpeza e o fechamento do terreno situado na rua Teófilo dos Santos, no bairro São Pedro, ao lado do número 290, além da pintura de sinalização de solo no entorno da praça 13 de Maio, na rua do Ouro do bairro São Cristovão.

Valtinho chamou a atenção para a situação do pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal: “O espaço encontra-se lotado, com acúmulo de sucatas, muita sujeira e mato. Esta situação é preocupante pois além de representar uso ineficiente dos recursos públicos, também contribui para a proliferação de insetos, incluindo o Aedes Aegypti (…)”, destacou Valtinho.

Zidane

Dr. Zidane apresentou Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Sr. Joesley Barbosa Vicente, idealizador do “Projeto Ora Brasil”, projeto espiritual de oração e também de aspecto prático e ativo engajamento social em favor do seu país. Iniciativa reconhecida como órgão oficial da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no Estado de Goiás – CONEMAD-GO.

Outro assunto comentado por Zidane foi a situação do bairro Jardim das Oliveiras, que segundo ele, se encontra “abandonado” pelo Poder Público.

O parlamentar ainda solicitou apoio aos organizadores da Copa Mundial de Mountain Bike para que priorizem o trabalho de expositores araxaenses na praça de alimentação do evento; questionou a atuação do carro fumacê em Araxá e comentou a entrevista concedida pelo atual prefeito a uma rádio local.

Professora Leni Nobre

A vereadora Professora Leni Nobre solicitou informações ao Executivo sobre a implantação do plano de saúde do servidor público Municipal, dentre outras cobranças de melhorias para a categoria.

Ela também pediu que seja enviado ao Legislativo, Projeto de Lei reduzindo as alíquotas da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.

Leni apresentou uma Indicação para que seja feito diálogo com os administradores estaduais responsáveis pela Rodovia 452 para realização de intervenções na BR, no perímetro entre as entradas do Chacreamento Gameleira e Coqueiros, empresa de silagem e em seguida na Via Verde e Bosque dos Ipês, onde está localizada a Escola Municipal Francisco Primo de Melo.

A vereadora pediu que seja estudada a possibilidade da prorrogação do horário de atendimento do Centro de Hidratação no Hospital Casa do Caminho, considerando os muitos casos de Dengue detectados em Araxá.

Por fim, ela aproveitou a oportunidade para noticiar a construção da sede própria do CAPS AD, no valor estimado de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais), com verbas do Governo Federal.

Maristela Dutra

A vereadora Maristela Dutra comentou temas relacionados à saúde. Ela solicitou informações detalhadas sobre os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), equipes de atendimento e divisão do atendimento das Agentes Comunitárias de Saúde e pediu esclarecimentos quanto à realização das cirurgias eletivas.

A parlamentar apresentou sugestão para a criação da Galeria Lilás nas dependências da sede do Legislativo: “A ideia é destinar um espaço para a exposição de um mural permanente com fotos das vereadoras que exerceram mandato em todas as legislaturas, com o objetivo de exaltar e reconhecer a história das mulheres no Legislativo Municipal”, afirmou Maristela.

A vereadora ainda pediu que seja apresentado o andamento da execução de obra de construção da praça com equipamentos para a prática de exercícios físicos em área institucional disponível no bairro Recanto do Bosque e a manutenção, poda e revitalização da praça Sebastião Ananias Silva, no bairro Padre Alaor.

Alexandre Irmãos Paula

Finalizando os trabalhos da tarde, o vereador Alexandre Irmãos Paula destacou o Projeto de Lei Saúde Rural Itinerante, aprovado no ano de 2021.

Ele apresentou uma indicação para reforçar a importância dos Estratégias de Saúde da Família (ESFs) para a saúde do morador da zona rural do Município.

Após cobrar a aplicação do referido projeto, Alexandre indicou a implantação de posto de saúde itinerante, ESF ou atendimentos itinerantes em saúde nas zonas rurais do Município, onde não existam postos de atendimento ou serviços semelhantes de saúde.

O parlamentar também solicitou a implantação de luzes no trecho da Alameda do Lago, bairro Veredas da Cidade.