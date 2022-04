Vereadores cobram melhorias na saúde, trânsito e serviços urbanos

A Reunião Ordinária da Câmara realizada nesta terça-feira (26) foi a última do mês de abril. Respeitando o revezamento, durante o grande expediente sete vereadores utilizaram a tribuna e os principais assuntos abordados foram saúde, trânsito e serviços urbanos. Durante a sessão não houve apreciação de projetos.

Tribuna:

Bosco Júnior (Avante)

Primeiro vereador a usar a tribuna, o vereador Bosco Júnior apresentou indicação cobrando da Mosaic que tome providências em relação aos caminhões que estragam na estrada entre a empresa e o trevo do Barreiro. Segundo ele, os caminhões chegam a ficar parados durante dias na referida via, causando inúmeros transtornos para quem precisa transitar pelo local.

O parlamentar solicitou que se faça o memorial no ginásio do bairro Padre Alaor, adotando a mesma sistemática do ginásio do bairro Santo Antônio. Ele também pediu autorização para que as Damas Salesianas tomem conta do Espaço Multiuso do bairro Padre Alaor.

Dirley da Escolinha (PROS)

Após visitar alguns bairros da cidade, o vereador Dirley da Escolinha apresentou indicações solicitando serviços urbanos e obras públicas. Ele pediu o recapeamento total do bairro Pedra Azul e a manutenção geral nos bueiros da rua Celina Maria de Jesus – bairro Aeroporto.

Dirley também verificou a necessidade de limpeza da matinha do bairro Boa Vista e a implantação de uma calçada nas mediações do Tiro de Guerra, localizado na rua Luiz Vale Teixeira, no bairro Ana Antônia.

João Veras (PSD)

O vereador João Veras apresentou indicações pedindo melhorias nas condições de trabalho dos servidores municipais. Ele solicitou o fornecimento gratuito de protetor solar para todos os servidores da Prefeitura que trabalham expostos, além do fornecimento de uniformes para a categoria.

A saúde foi outro tema abordado pelo parlamentar, que pediu a expansão do horário de atendimento da Uninorte nos finais de semana e feriados, além da instalação de uma extensão da Farmácia Municipal nas proximidades da unidade.

João Veras também pediu a instalação de postes de iluminação ao longo da rua Vereador Sebastião Xeleco, no bairro Max Neumann.

Fernanda Castelha (PMN)

O principal tema cobrado pela vereadora Fernanda Castelha foi a saúde. Ela pediu a construção de cobertura na parte da frente do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para proteger os pacientes que aguardam atendimento do sol e da chuva. Ela solicitou também que seja firmado convênio com clínicas e/ou hospitais para a realização de exames de ressonância magnética, ou que a Prefeitura adquirida aparelhos para esse fim.

Fernanda também cobrou providências quanto à reforma completa do imóvel em que está sediada a unidade de saúde Uninordeste; reparo do aparelho de raio x odontológico periapical da unidade, além da aquisição de novos computadores e impressoras.

A vereadora solicitou à Secretaria Municipal de Educação a aquisição de novos computadores e impressoras para as escolas municipais. Fernanda finalizou requerendo agenda com a empresa de transporte público de passageiros no perímetro urbano, para fiscalização do estado de conservação e a situação dos veículos utilizados.

Wellington da Bit (PSD)

O vereador Wellington da Bit solicitou que as obras de revitalização na Rua Honório de Paiva Abreu sejam executadas com projetos focados na plena acessibilidade. Outro pedido do vereador foi sobre a informatização dos processos de alvará da Vigilância Sanitária, desde o protocolo até a concessão das permissões, no site da Prefeitura.

Moção de Congratulações foi direcionada ao Chef e Professor Erick Jonathan, pelo incansável trabalho em prol da gastronomia de Araxá.

Evaldo do Ferrocarril (PV)

O vereador Evaldo usou a tribuna para apresentar diversas indicações, dentre elas destacam-se: reforma/revitalização do posto de saúde do distrito de Itaipu; retomada da disponibilização de passagem de ônibus, de forma gratuita, para pessoas vulneráveis retornarem à terra natal; roçada do mato, fixação de placa de “Proibido Jogar Lixo” e cercamento da mata situada na rua Nelson Teixeira, no bairro Boa Vista; e limpeza/capina no Núcleo de Convivência do bairro Tiradentes.

O parlamentar apresentou projeto de lei que dispõe sobre a atividade de agente de segurança para guarda de rua, condomínios e afins – Vigia autônomo, no Município de Araxá.

Moção de reconhecimento e aplausos foi direcionada às servidoras e servidores da Cantina da Prefeitura de Araxá.

Luiz Carlos (União)

Finalizando os trabalhos da tarde, o vereador Luiz Carlos pediu uma força-tarefa de capina e roçada na avenida José L. Akel e também no bairro Jardim das Oliveiras.

Ele solicitou um estudo para melhorias no trânsito da rua Eduardo Veloso de Resende, no bairro Jardim Natália. Segundo ele, observando a sua localização em uma rotatória e por se tratar de uma via de mão dupla, a situação compromete o funcionamento de uma feirinha situada na esquina.

Moção de Aplausos e Congratulações foi direcionada ao ex secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas Geraldo Lima Jr., pelas ações empreendidas em prol do desenvolvimento econômico do município de Araxá.