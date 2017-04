Vereadores comentam situação da Saúde em Araxá

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde desta terça – feira (18), usaram a tribuna os vereadores Fárley Pereira de Aquino (DEM), José dos Reis de Paula (Zezinho – PT), César Romero da Silva (Garrado – PR), Luiz Carlos Bittencourt (PTN), Emílio de Paula Castilho (PR), Bosco Júnior (PT do B) e Jairinho Borges (PRP). Os vereadores falaram sobre diversos assuntos como segurança pública, infância e adolescência e serviços urbanos, porém a saúde foi o principal tema abordado na tribuna.

O Vereador Fárley Pereira de Aquino foi o primeiro a usar a tribuna. Ele falou sobre melhorias requisitadas no Hospital Dom Bosco, que vai passar a atender as demandas de procedimentos de angioplastia e cateterismo para pessoas com urgência e emergência cardíaca de Araxá e região. Essa iniciativa vai evitar que diversos pacientes precisem viajar para outras cidades para realizar este tipo de procedimento.

O Vereador Zezinho apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre o parcelamento do solo e chacreamento das áreas rurais do Município de Araxá. O Vereador lembrou que não será mais necessário realizar Fórum Comunitário para debater a situação do Hospital Casa do Caminho, devido ao acordo firmado com a Prefeitura Municipal para reativação dos serviços. O parlamentar declarou sua satisfação pela reativação do Hospital.

O Vereador Garrado também abordou o tema saúde. Ele agradeceu a Casa do Caminho e Hospital Dom Bosco pelas negociações com o poder público municipal, para atender as demandas da saúde pública em Araxá. O parlamentar destacou a preocupação com o cidadão araxaense nas realizações dessas negociações para reabrir a Casa do Caminho e para implantação dos atendimentos de cardiologia junto ao Hospital Dom Bosco.

O Vereador Luiz Carlos Bittencourt comentou a ação em que o Rotary Club, que entregou um freezer para a Santa Casa para armazenar sangue e hemoderivados. Ele também comentou a reforma da Ala da Maternidade do Hospital que está sendo custeada pelo Banco Itaú. O Parlamentar destacou o trabalho do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá) e explicou como o Conselho controla as ações financiadas pelo (FIA) Fundo da Infância e Adolescência.

O Vereador Emílio falou sobre orecapeamento realizado nos bairros Guilhermina Vieira Chaer e Francisco Duarte. Ele destacouque serão investidos 6 milhões em operações de recapeamento asfáltico nas Ruas e Avenidas de Araxá. Emílio também comentou a aprovação do Projeto de Lei 21/2017 que autoriza a Prefeitura a apoiar Eventos Educacionais, Esportivos, Culturais e de Turismo que atendam ao interesse público, destacando a importância deste projeto para atender uma demanda antiga dos organizadores de eventos em Araxá.

O Vereador Bosco Júnior iniciou sua fala fazendo um balanço do trabalho realizado por seu gabinete no ano de 2017. O Parlamentar apresentou diversas indicações relacionadas aos Serviços Urbanos em Araxá. Segundo o Bosco, o espaço da Câmara também precisa ser utilizado para destacar ações positivas, como a obra de recapeamento asfáltico entre a Boca da Mata e Bairro Parque das Flores, que estão bastante adiantadas.

O Vereador Jairinho Borges foi o último a usar a tribuna e fez uma crítica geral a corrupção no Brasil. Ele lembrou que no ano de 2016 foi realizado um Fórum Comunitário para debater melhorias necessárias na sede dos Correios de Araxá. Ele lamentou o fato de que até o momento, nenhuma melhoria tenha sido realizada. O Vereador comentou a dificuldade de contato com a empresa OI para solicitação de retirada de orelhões, que estão atrapalhando algumas vias pública da cidade.

Indicações, moções e projetos apresentados na tribuna

Mesa diretora

Moção de Congratulações – Ao empresário Ricardo Zema, que completou 60 anos de trabalho, frente ao Grupo Zema, no mês de abril de 2017.

Moção de Congratulações – Aos organizadores do Congresso Umadecon 2017, realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril em Araxá.

Projeto de Lei – Por iniciativa do Vereador Fabiano Santos Cunha, fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a Associação Araxá de Jiu-Jitsu.

Fárley Pereira de Aquino

Indicação – Construir calçada na área institucional do Bairro Jardim Europa I.

Indicação – Operação tapa buracos ou recapeamento na Rua José Torres, no Bairro Vila Silvéria.

Projeto de Lei – Denominação de via pública para Rua Margarida Ferreira da Silva, a atual Rua H do Loteamento Residencial Dona Adélia II.

Projeto de Lei – Denominação de via pública para Rua Toninho da Cemig, a atual Rua H do Loteamento Vila das Artes.

José dos Reis de Paula

Projeto de Lei – Dispõe sobre o parcelamento de solo e chacreamento das áreas rurais do Município de Araxá e dá outras providências.

César Romero da Silva

Agradeceu a casa do caminho e hospital dom Bosco pelas negociações com o poder público municipal, para atender as demandas da saúde pública em Araxá. Ficou feliz com a preocupação com o cidadão araxaense e com a saúde de Araxá nas realizações dessas negociações para reabrir a Casa do Caminho e os atendimentos de cardiologia pelo Hospital Dom Bosco

Indicação – Denominação de logradouro pública “Estádio Municipal Ronan Ferreira da Costa”, o Campo de Futebol do Santa Terezinha, em Araxá.

Luiz Carlos Bittencourt

Indicação – Estudo para reforma da Praça João Augusto dos Santos, na Rua Funcionário João rosa, no Bairro Santa Luzia.

Indicação – estudo para a construção de trevo de acesso ao Bairro Parque das Flores e um ponto de ônibus no sentido Centro/Bairro em frente à entrada da comunidade.

Emílio de Paula Castilho

Indicação – pedido de estudo ao Juiz Eleitoral da Comarca de Araxá, José Aparecido Fausto de Oliveira, para criação de novas sessões eleitorais em Araxá, em locais como o Cemei Dalva Santos Zema, Núcleo de Convivência do Santo Antônio, na Unidade de Saúde do Setor Sul (Unisul), Cemei Sarah Vale Abraão.

Indicação – Estudo para implantar câmeras no cruzamento da Rua Almeida Campos com Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Araxá.

Moção de Congratulações – A direção da Escola Municipal Manoela Lemos, pela realização do Projeto “Sou Mais”.

Bosco Júnior

Indicação – Estudo para asfaltamento e infraestrutura da Rua Oliveiro de Moura Barreto, no Bairro Del Rey.

Indicação – Recapeamento asfáltico na Praça Pedro rios, no bairro Doutor Pedro Pezzuti, em Araxá.

Indicação – Recapeamento nas Ruas Brigido de Melo Filho, Silvio Afonso, Silvio de Paiva e Wânia Resende de Paiva.

Indicação – Revitalização e reparos dos aparelhos da Academia ao Ar Livre da Avenida Wilson Borges.

Indicação – Recapeamento dos Canteiros Centrais das Avenidas João Paulo II, Dâmaso Drummond, Wilson Borges e Pedro Honorato.

Indicação – Poda e capina da área Rua Joaquim Augusto da Mota na esquina com a Avenida Divino Alves Ferreira.

Indicação – Ao IPDSA, informações sobre a área existente no Bairro Padre Alaor, as margens do córrego.

Jairo Sávio Borges

Indicação – Estudos para instalação de semáforos para pedestres em toda a área central de Araxá.

Indicação – Ampliação do Centro de Vacinação Gil Montandon, localizado na Rua Calimério Guimarães, Centro de Araxá.

Moção de Congratulações – Aos funcionários da Unidade de Atendimento Especializado (UAE), pelos serviços prestados à comunidade.

Indicação – A agência dos Correios em Araxá, para melhorias no local e no prédio para atendimento da comunidade e nos serviços de entregas de correspondências na cidade.

Projetos aprovados

Projeto de Lei 009/2017- Dispõe sobre a obrigatoriedade do reparo de vias e passeios públicos pelas empresas concessionárias, contratadas e permissionárias de serviço público, no caso de abertura de buracos e valas para a realização de serviços de instalação, manutenção ou reparo das redes de água, esgoto, luz, gás, telefone, internet e outros, no Município de Araxá, e dá outras providências.

Projeto de Resolução 008/2017- Cria o Espaço Permanente de Arte e Cultura e, dispõe sobre seu funcionamento.

Projeto de Lei 029/ 2017- Declara de Utilidade Pública e dá outras providências – Associação Araxá de Jiu – Jitsu.

Projeto de Resolução 009/2017- Modifica o artigo nº 396, de 1 de Setembro de 2009.