Vereadores elegem membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal para 2024

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta terça-feira (06), a primeira reunião ordinária do ano. O regimento interno da casa determina que, nesta primeira sessão, ocorra a eleição dos membros das seis (6) comissões permanentes da casa, por um período anual.

Cada uma das comissões é formada por três (3) vereadores que se dividem para ocupar os cargos de presidente, relator e membro. O objetivo de cada uma delas é estudar as proposições e os assuntos de sua competência e elaborar pareceres antes da votação dos projetos em plenário.

Confira a formação das Comissões:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final: Raphael Rios (presidente), Evaldo do Ferrocarril (relator) e Fernanda Castelha (membro).

Comissão de Finanças e Orçamento: Evaldo do Ferrocarril (presidente), Alexandre Irmãos Paula (relator) e Maristela Dutra (membro).

Comissão de Serviços Urbanos e Obras Públicas: Pastor Moacir (presidente), Jairinho Borges (relator) e Omara Paolinelli (membro).

Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, Ciência, Inovação e Tecnologia: João Veras (presidente), Dirley da Escolinha (relator) e Professora Leni Nobre (membro).

Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança: João Veras (presidente), Raphael Rios (relator) e Omara Paolinelli (membro).

Comissão de Esportes, Turismo, Lazer, Direitos Humanos e Defesa da Mulher: Dr. Zidane (presidente), Valtinho da Farmácia (relator) e Luiz Carlos Bittencourt (membro).



Ao final da reunião, os vereadores também definiram os integrantes da Comissão Especial de Atestado de Funcionamento das Entidades do Terceiro Setor. Os encarregados de vistoriar as entidades para verificar se as atividades propostas estão sendo realizadas e a legalidade da documentação de cada uma delas serão os vereadores: Maristela Dutra, Professora Leni Nobre e Evaldo do Ferrocarril.

A primeira reunião ordinária do ano com utilização da tribuna pelos vereadores acontecerá na terça-feira (13), às 14h, no Plenário vereador Guilherme Gotelip Neto. A população pode acompanhar a transmissão, ao vivo, através da Rádio Imbiara (91,5) ou do canal da Câmara no YouTube.