Câmara aprova fomento para o Consep; confira o resumo da reunião ordinária – 02/06/2020

A Câmara Municipal de Araxá aprovou, nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei 022/20, de autoria do Poder Executivo que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá – CONSEP – repasse financeiro no valor de R$ 26.977,67, como forma de apoiar a realização do projeto Redução da Criminalidade – Responsabilidade de Todos, em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Tribuna:

Adolfo Segurança (Avante)

O Vereador Adolfo Maurício falou sobre ações realizadas pela Administração Municipal. De acordo com o parlamentar, a manutenção de lâmpadas de iluminação queimadas será realizada em breve. Adolfo também apresentou o resultado da operação tapa buracos realizada na Avenida Ítalo Ross e afirmou que a obra do Córrego da Galinha será iniciada nesta semana. Em seguida, o parlamentar apresentou as seguintes Indicações:

Limpeza e capina no Bairro Alvorada, precisamente no entorno da Escola Estadual Loren Rios Feres e Avenida Maria Guimarães de Faria, esquina com a Rua Antônio Dimas; Limpeza na Rua Marechal Deodoro próximo aos números 500 e 575, Bairro Alvorada, em razão do aumento de tráfego de pedestres e veículos causado pela construção do viaduto.

Bosco Júnior (Avante)

O Vereador Bosco Júnior apresentou Requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, solicitando providências diante da situação precária de infraestrutura da Avenida Honório de Paiva Abreu, que passou recentemente por operação de tapa buracos e que inúmeras vezes ocupou parte dos discursos da Tribuna da Casa.

Outro Requerimento, dirigido à Mesa Diretora da Câmara Municipal, pediu estudo para a possibilidade de realização das sessões oficiais de forma online, como forma de reduzir a possibilidade de contágio do covid-19. Por fim, Requerimento solicitou redutores de velocidade na Avenida Sara Veras Matarim localizada no bairro Loteamento Novo Pão de Açúcar.

Ceará da Padaria (PROS)

O Vereador José Valdez encaminhou Requerimento ao Dr. Vitor Hugo Heisler, delegado regional de Polícia Civil, com cópia para o excelentíssimo Dr. Renato Alcino Vieira, delegado de trânsito, solicitando informações referentes ao veículo de uso exclusivo do Gabinete do Prefeito Municipal: “apresentar relação de ações tomadas pela polícia civil de Araxá, referentes aos fatos ocasionados pelo evento de abalroamento do veículo em questão”, requer a proposição.

Outro Requerimento, encaminhado ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Sr. Fernandes Cândido de Barros solicita informações referentes a exoneração da Secretária Municipal de Governo, bem como a relação de despesas geradas ao município decorrentes do processo de afastamento da mesma. “Como função institucional compete a este vereador a obrigação de fiscalização e controle da administração municipal”, justificou.

Luiz Carlos (PSL)

O Vereador Luiz Carlos Bittencourt apresentou Indicação à Administração Municipal solicitando instalação de câmeras de segurança em todos os acessos às estradas rurais como medida de fiscalização à prática ilegal de despejo de lixo, bem como a remoção do lixo já despejado. Moção de Pesar foi dirigida à família da Sra. Daizi Auxiliadora Aleixo pelo seu falecimento.

Outra Indicação, dirigida à Secretária Municipal de Saúde, requer avaliação junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá para o retorno das aulas individuais nas Escolas de Música de Araxá. “Trata-se de uma reivindicação dos professores de música (profissionais do meio artístico-cultural) que enfrentam dificuldades ainda maiores com a perda dos seus postos de trabalho em casas de shows e eventos”, justificou.

Robson Magela (Cidadania)

O Vereador Robson Magela afirmou que recebeu muitas reclamações nos últimos dias sobre os valores das contas de água e de energia elétrica em Araxá. Ele lembrou que essas duas empresas estatais faturam milhões de reais e salientou que, durante a pandemia, as famílias que enfrentam dificuldades financeiras poderiam ser beneficiadas com a diminuição das tarifas e descontos em suas contas.

Em seguida, o parlamentar cobrou que a Prefeitura envie Projeto de Lei que concede o reajuste anual do Piso Nacional da Educação para os professores da rede municipal de ensino: “Este reajuste anual teria que ser concedido em janeiro deste ano, como está previsto na legislação federal”. Ele afirmou que o prefeito está descumprindo a lei e destacou que os vereadores estão prontos para votar o projeto do Piso Nacional da Educação assim que o mesmo for encaminhado pelo Governo Municipal ao Legislativo.