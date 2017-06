Vereadores se reúnem com presidente da Codemig e cobram demandas para Araxá

Uma comitiva da Câmara Municipal de Araxá, composta por vereadores e assessores, representantes da Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap), da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e membros da imprensa, se reuniu em Belo Horizonte, na quarta-feira (21) com Marco Antônio Castelo Branco, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e alguns diretores da estatal.

O Deputado Estadual Bosco também participou da audiência, que foi solicitada pelo Vereador Luiz Carlos Bittencourt. “Nosso pedido dessa reunião tem como objetivo estreitar as relações com a Codemig e apresentar ao presidente Castelo Branco as demandas de Araxá, que são constantemente cobradas via tribuna da Câmara Municipal. Agora, temos essa oportunidade de apresentar pessoalmente a diretoria da Codemig nossas demandas”, disse.

A audiência aconteceu no auditório da Codemig. O presidente fez uma explanação à comitiva de Araxá sobre a ligação da estatal com Araxá e as formas de divisão, lucros e despesas com a mineração na cidade. Castelo Branco ainda apresentou números de investimentos feitos pela estatal.

A Codemig garantiu para a comitiva a realização de projetos importantes, como a revitalização do Distrito Industrial e melhorias no setor e o projeto da Vila do Artesanato, uma antiga demanda da cidade. Serão aplicados na obra cerca de R$ 6 milhões na área, que será composta por 40 boxes e área de paisagismo e revegetação. São 572 mil metros quadrados para os boxes e área de estacionamento para mais de mil veículos. A previsão é de que esta licitação seja feita no mês de setembro e a inauguração em julho de 2018.

Outra obra garantida aos vereadores e ao Deputado foi o convênio para a duplicação da Avenida Ítalo Rossi e o prolongado da Avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, que liga o 37º Batalhão da PM e o Presídio Regional de Araxá até a rodovia. Ainda na reestruturação de estradas, a revitalização da MG-428, na saída para Tapira, também está confirmada e com recursos liberados. Outras melhorias nas vias de acesso ao Complexo do Barreiro, como a implantação do novo trevo no entroncamento AMG-0715.

Outra demanda de Araxá, inclusive que já foi abordada na Câmara Municipal, foi a revitalização do prédio que abrigou o Cine Teatro Brasil, no Calçadão da Presidente Olegário Maciel. A situação está emperrada em questões jurídicas e o Castelo Branco pediu apoio aos vereadores e ao deputado para que seja resolvida a pendências. O projeto de restauração está pronto para ser licitado.

Além desses projetos, o Presidente da Codemig ainda apresentou outras perspectivas que a estatal tem, como recuperar patrimônio público e recuperar e viabilizar a exploração do ativo, atraindo investimentos. Ao final da explanação, o Presidente da Câmara Municipal de Araxá, Fabiano Santos Cunha, agradeceu a diretoria da Codemig e ao Deputado Bosco pela recepção à comitiva.

Fabiano ressaltou que a Câmara de Araxá, como voz da população, quer ser parceria da Codemig na realização de projetos para a cidade. “Nós sabemos o quanto representa Araxá para a Codemig e essa contrapartida, essa compatibilidade, que representa essa relação, que nós viemos aqui cobrar. Nós saímos daqui satisfeitos. Foram pontuados vários investimentos, o cronograma dessas obras. Enfim, saímos daqui muito melhor do que chegamos. Portanto, queremos crer, que muito em breve, teremos todos esses investimentos anunciados, executados em Araxá”, destacou. Ao final da reunião, Fabiano convidou o Presidente Castelo Branco para visitar Araxá, o que foi prontamente aceito por ele. A visita deve ser agendada para o 2º semestre de 2017.