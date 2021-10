Vigilância Ambiental de Araxá estende vacinação antirrábica e oito pontos fazem atendimento no domingo

Proprietários que ainda não levaram seus cães e gatos para vacinar contra a raiva terão oportunidade de atualizar a imunização desses animais neste domingo (10), das 8h às 16h. A ampliação do cronograma foi definida pela Vigilância Ambiental da Prefeitura de Araxá.

A ação compreende sete pontos volantes de vacinação.

– Praça Senac – Fertiza

– Escola Polivalente – Santo Antônio

– Capela Filomena – Bela Vista

– Unisa

– Uninordeste – Ana Antônia

– Uninorte – Urciano Lemos

– ESF bairro Pão de Açúcar

Uma equipe também ficará no ponto fixo no Núcleo de Convivência do bairro Santa Luzia, na rua Laurindo Baleeiro, nº 380.

A primeira fase da campanha começou no dia 13 de setembro, e percorreu a zona rural do município. A meta, este ano, é superar o número de animais vacinados no ano passado, que foi de 16.187 cães e gatos.

Para receber o imunizante, o animal deve ter mais de 3 meses de vida e estar em boas condições de saúde. Não há contraindicação para animais gestantes e lactantes. Os animais que estão recebendo a dose no primeiro ano de vida, precisam tomar a dose de reforço 30 dias após a primeira aplicação.

Sobre a Raiva

A raiva é uma doença que mata, tanto o animal quanto o ser humano, e não tem cura. A melhor maneira de prevenir é a vacina. A doença é transmitida principalmente por mordidas, além de arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. A vacinação do cão e gato ocorre anualmente e é de suma importância para que o animal não contraia a doença.

Em Araxá, há um protocolo específico para o atendimento de casos de mordidas de cães e gatos. É feita a observação do animal por período de 10 dias e quando há óbito do cão ou gato, é coletada uma amostra biológica para análise. Entretanto, não há registros de raiva, sejam em animais ou humanos em Araxá nos últimos anos.