Vigilância Sanitária multa proprietário de festa realizada no Setor Norte

O responsável por uma festa em residência no bairro Cincinato de Ávila foi multado em 50 UFPAs – que equivale a R$ 2.807,50 – por descumprimento das medidas de medidas de combate e prevenção à Covid-19 estipuladas no decreto. A fiscalização da Vigilância Sanitária identificou aglomeração com cerca de 50 pessoas no local, que foi denunciado no call center (34) 9 9257-1122 no sábado (19).

O decreto vigente permite reuniões com até nove pessoas, desde que sejam do mesmo núcleo de convivência familiar. “Neste caso atendido, constatamos cerca de 50 pessoas”, informa a coordenadora da fiscalização, Marcella Teodoro.

No total, entre sexta (18) e domingo (20), a fiscalização realizou 120 atendimentos entre denúncias, dúvidas e orientações. Cerca de 60% são reclamações referentes a festas, som alto e perturbação de sossego. Além disso, também foram atendidas várias denúncias de aglomeração em quadras esportivas.

“Em relação aos bares e restaurantes, no final de semana, atuamos com orientações em relação ao novo decreto e ao novo protocolo sanitário para alimentos e bebidas que os estabelecimentos devem seguir. A partir desta semana já começamos a fiscalizar, notificar, multar ou até interditar, caso seja necessário”, explica.