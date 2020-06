Webinar organizado pela CBMM discute reinvenção da indústria de metais e seu papel na economia; inscrições estão abertas

Foto: Adalberto Parreira (CBMM), Francisco Leal, Milton Rego, Cláudio Goldbach e Renato Rostás

Quais movimentos a indústria de metais brasileira precisa fazer para se manter competitiva internacionalmente e se posicionar num setor impactado pelo avanço das tecnologias digitais promovidas pela chamada indústria 4.0, que também impõe um novo papel para o ser humano?

Um dos caminhos, certamente, é a constante inovação. Para debater a conjuntura das cadeias do aço e do alumínio, tão fundamentais para a dinâmica da economia, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) reúne especialistas do setor em webinar que acontecerá no dia 30 de junho.

Participarão do encontro o diretor-geral da Associação Latino-Americana de Aço (Alacero), Francisco Leal, o presidente da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), Milton Rego, o CEO da Perfil Group e diretor da Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII), Cláudio Goldbach, e o jornalista Renato Rostás, repórter da Fastmarkets, onde escreve sobre mineração e metais na América Latina.

A mediação ficará a cargo do diretor comercial da CBMM, Adalberto Parreira. “Será um enorme prazer ter você conosco”.

Webinar

A reinvenção da indústria de metais e seu papel na economia

Terça-feira, 30 de junho, às 16h30

Inscreva-se pelo link:

https://cbmm.webex.com/cbmm-pt/onstage/g.php?MTID=e560c803c7440e286b231a4740571ce1c