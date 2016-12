Câmara Municipal promove a entrega de três Honrarias

Foi realizada, nesta segunda-feira (19), no Salão Virgílio Marques do Hotel Dona Beja, a reunião Solene da Câmara Municipal de Araxá para a entrega do Título de Cidadania Honorária e outorga das Medalhas Dom José Gaspar e Geraldo Porfírio Botelho.

O Título de Cidadania Honorária foi instituído por meio da Resolução Nº 203-E, cuja homenagem tem por objetivo reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem aqui ter nascido.

A Medalha Dom José Gaspar foi criada pela Resolução Nº 203, se trata de uma Honraria Municipal que confere tributo ao Mérito de Pessoas Físicas notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar ou por seu desempenho social e filantrópico.

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho é uma Honraria Municipal que foi instituída pela Resolução Nº 455. Ela é concedida aos representantes da área de Comunicação Social, que escreveram seus nomes nas páginas da imprensa, virtual, escrita, falada, televisionada e cultura. A Associação da Imprensa de Araxá (AIA) é a responsável pela indicação da homenagem.

Eis os homenageados:

Título de Cidadania Honorária

Professor Antônio Ernani de Carvalho

Dr. Cezar Felipe Colombari da Silva

Sr. Elias Antônio Alves Farah

Tenente Gerson Farinha Machado

Dr. Gerson Oliveira Marchezini

Sr. Ivan Biondi Dias

Dr. Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira

Sr. José Humberto Borja de Oliveira

Tenente Josué Muniz das Chagas Andrade

Sr. Luiz Carlos Pires

Sr. Mário de Aquino Borges

Srª. Onilda Elias Soares

Dr. Renato de Alcino Vieira

Sr. Sérgio Marcelino Borges

Srª. Valéria Santos Sena de Oliveira

Sr.Wagner Carlos Martins

Medalha Dom José Gaspar

Capitão Ademir Vicente Fagundes

Pastor Aldair Ferreira de Sousa

Dr. Cezar Felipe Colombari da Silva

Major Fernando Marcos dos Reis

Srª. Edna de Fátima Alves e Castro

Srª. Edvania Aparecida Ribeiro Chaves

Dr. Élvio Bertoni

Sr. Haroldo Eliseu Caixeta Júnior

Sr. Hélio da Silva Pereira

Sargento Hugo Leonardo Cruz

Sr. José Valdez da Silva

Srª. Maria de Fátima Cassimiro da Silva

Srª. Maria Messias de Aquino

Srª. Soraya Montandon Soares

Srª. Wanessa Borges Alves

Sr. Wilian dos Santos

Medalha Geraldo Porfírio Botelho

Sr. Olavo Drummond Filho