Campanha da Triunfo Concebra arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Com a proximidade do final de ano, a Triunfo Concebra realiza pelo terceiro ano consecutivo a campanha “Um Freio na Fome” de arrecadação de alimentos para doação às instituições beneficentes. A ação foi realizada entre os dias 07 de novembro a 08 de dezembro e contou com a participação dos colaboradores arrecadando mais de uma tonelada de alimentos.

A campanha beneficiou doze instituições registradas e credenciadas localizadas próximas aos locais de trabalho ao longo dos 1.176,5 quilômetros administrados pela Concessionária no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A entrega dos alimentos foi feita pelos colaboradores e reforçou as ações solidárias idealizadas pelo grupo Triunfo Participações e Investimentos, com apoio do Instituto Triunfo.

Entre as instituições beneficiadas estão: Lar dos Bem Vividos (Alexânia/GO), Abrigo de Idosos de Goianápolis (Goianápolis/GO), Associação Beneficente e Filantrópica Projeto Luz (Professor Jamil/GO), APAE Itumbiara (Itumbiara/GO), Creche Dalela Tannus (Prata/MG), Hospital Frei Gabriel (Frutal/MG), Hospital de Crianças de Uberaba (Uberaba/MG), APAE de Araxá (Araxá/MG), Abrigo Nossa Senhora Aparecida (Luz/MG), Cidade Ozanan (Pará de Minas/MG), Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário (Uberaba/MG) e CEVAM – Centro de Valorização da Mulher (Goiânia/GO).