Centro Julio Dário abre inscrições de cursos gratuitos para adolescentes

Os novos cursos serão oferecidos pelo Projeto “Caminho Certo”, projeto financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência de Araxá e com apoio do CMDCA.

Manutenção Elétrica Residencial e Predial :

Este curso tem como objetivo proporcionar aos adolescentes qualificação em princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos predial e residencial com aulas teóricas e práticas.

Administração de Redes Sociais: seguindo a tendência das redes sociais, nosso objetivo é capacitar os jovens para extrair todo o potencial existente nas redes sociais com a finalidade de marketing digital e propor as melhores ações e ferramentas de relacionamento com o público em mídias sociais.

Também fará parte da metodologia, um prêmio de reconhecimento pela dedicação, participação e esforço do aluno, no qual ao final de cada curso.

Para a inscrição nos cursos é necessário que o aluno esteja acompanhado dos responsáveis e portando os documentos pessoais (CPF e RG ou certidão de nascimento), documentos do responsável e comprovante de residência. As inscrições serão realizadas a partir desta segunda-feira, dia 17/04, no Centro de Formação Profissional Julio Dário de 14 às 18h.

O início dos cursos está previsto para o dia 24 de abril.