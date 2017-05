Indicações para Serviços Urbanos e assuntos de Saúde abordados na Reunião Ordinária da Câmara

A Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (02/05) contou com a participação de cinco parlamentares na Tribuna. O Presidente Fabiano Santos Cunha cumprimentou os trabalhadores pela data comemorada na última segunda, e parabenizou o evento comemorativo realizado pela Administração Municipal.

Primeiro a discursar, o Vereador Fárley Pereira de Aquino (DEM) apresentou quatro Requerimentos e um Projeto de Lei. Em seguida, José dos Reis de Paula (Zezinho-PT)a apresentou dois Projetos de Lei e deixou uma mensagem em homenagem aos trabalhadores, em especial às donas de casa. Jairinho Borges (PRP) apresentou duas Indicações e falou sobre visita feita ao Frigorífico Municipal, informando que a reabertura do espaço deve estar próxima.

O Vereador Luiz Carlos Bittencourt (PTN) falou sobre o encontro com o Deputado Federal Marcelo Álvaro (PR), que irá viabilizar cerca de R$ 200 mil para a Santa Casa de Araxá. Eles também visitaram o Centro de Equoterapia Prosseguir em Araxá, que se encontra fechado. Luiz Carlos trabalha para a volta dos atendimentos as pessoas com deficiência no município pela Equoterapia.

Por fim, Bosco Júnior (PTdoB) apresentou diversas proposições. Ele ainda falou sobre a ação do Deputado Bosco (PTdoB), que irá garantir mais 70 policiais para o 37ºBPM. A Reunião também contou com a participação de ex-moradores do Barreiro, que apresentaram cartazes de protesto contra a poluição da região. Os Vereadores manifestaram respeito à causa e se colocaram à disposição para novos encontros.

Indicações, moções e proposituras

Farley Pereira de Aquino

Indicação – operação de tapa buracos ou recapeamento nas Ruas Juvenal Pereira Marques Padre Victor Coelho de Resende, no Bairro Alvorada.

Indicação – Estudo para instalação de câmeras de videomonitoramento nas Ruas Santos Dumont, Carvalho Lopes, Cassiano Lemos e Dois de Novembro, próximas ao Passo da Saudade

Indicação – Recapeamento asfáltico e construção de caçadas nas Ruas Maria Gomes da Costa e Wânia Resende de Paiva, no Bairro Armando Santos.

Indicação – Estudo de conveniência para a implantação de um banco de sangue em Araxá.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública, para Avenida Cícero Hermógenes, a atual Avenida A, no Loteamento Vila das Artes.

José dos Reis de Paula

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública, para Rua Gabriel Felipe Ferreira, a atual Rua do Canal, na Vila São Pedro.

Projeto de Lei – Declara de Utilidade Pública as Obras Sociais Despertar Comunidade.

Jairinho Borges

Indicação – Sinalização vertical e horizontal no cruzamento das Ruas José Pereira Vale com Domingos Leandro Silva, no Novo Santo Antônio.

Indicação – Estudo para retirada da Escola Municipal Francisco Braga, no Bom Jesus, e construir uma nova sede para a escola.

Indicação – Indica Projeto de Lei ao Executivo, que dispõe sobre jornada de trabalho para os servidores públicos da área de enfermagem da Secretária Municipal Saúde.

Luiz Carlos Bittencourt

Indicação – Denominação de Via Pública, para Rua Aredson Antônio Matias, a Atual Rua F, do Loteamento Parque das Mangabeiras V. (Projeto de Autoria do Vereador César Romero da Silva – Garrado/PR – apresentado pelo Vereador Luiz Carlos)

Bosco Junior

Indicação – Proibição de circulação de caminhões nos dois sentidos da Alameda Helena Ferreira de Moraes, na região da Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Indicação – Recapeamento asfáltico no final da Rua José |ribeiro, no Padre Alaor.

Indicação – Notificar proprietário de terreno na Rua Antônio Pereira dos Santos, nº 41, na Vila Estância, para limpeza e capina do lote.

Indicação – Providências com moradores da Rua Maria Aparecida de Araújo, no Bairro São Francisco, Rua paralela ao Córrego Grande, que vivem em situação desumana.

Indicação – Estudo para limpeza, capina e asfaltamento na rua paralela ao Córrego Grande no Bairro São Francisco.

Indicação – Estudo para abertura de um trecho que liga a Rua Paulo Faria até a Avenida Rosalvo Santos, no Bairro Bom Jesus, e melhorias estruturais na via.

Projetos aprovados

Projeto de Lei 032/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Siloé de Araújo Estrela, a atual Rua L, do Loteamento Villa das Artes.

Projeto de Lei 033/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Ilma Maria Souza, a atual Rua H, do Loteamento Parque das Mangabeiras V.