Jovens são presos e PM apreende maconha no Fertiza

Na noite de ontem (27), durante patrulhamento pela rua Gastão Santos, bairro Fertiza, a Polícia Militar deparou com um veículo estacionado e logo à frente três jovens em atitudes suspeitas.

Eles foram qualificados como B.R.B. (20 anos), P.G.A. (26 anos) e I.P.M. (21 anos). Ao notar a aproximação dos militares, o autor B.R.B. amassou e jogou um cigarro de maconha no chão.

Indagado sobre o cigarro, o autor B.R.B. disse que era dele e estava fazendo uso e compartilhando com seus colegas.

Em continuidade as buscas, A PM encontrou as chaves do carro e um tablete de maconha. Na residência do autor, foi localizada certa quantia em dinheiro que a mãe dele alegou desconhecer a procedência, uma vez que ele não trabalha.

Diante das circunstâncias, os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido para as devidas providências.