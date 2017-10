Lei de Incentivo à Adoção, de autoria do vereador Raphael Rios, é sancionada pelo prefeito Aracely de Paula durante Simpósio de Convivência Familiar e Comunitária

O vereador Raphael Rios representou o Legislativo araxaense durante a abertura do Simpósio Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, realizada nesta sexta-feira (20), no Grande Hotel do Barreiro. O evento tem o objetivo de debater a garantia da criança e do adolescente no direito à convivência familiar e à promoção da adoção legal e segura.

Durante a abertura, o prefeito Aracely de Paula sancionou a Lei, de autoria do vereador Raphael Rios, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, convidando o vereador para fazer a leitura da legislação e destacando a importância desse tema.

O prefeito também fez um agradecimento em especial à promotora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, pela dedicação à causa.

Raphael Rios agradeceu o prefeito Aracely por ter reservado um evento tão importante para o ato de sanção da Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes.

O vereador destacou ainda sobre a tramitação dessa lei que foi feita de forma ágil, com apoio do presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha e todos os vereadores.

A nova legislação teve grande apoio do Ministério Público, por meio da promotora Mara Lúcia Silva Dourado, e da presidente do Grupo Aquecendo Vidas, Luciana Vicente.

“Fiquei muito feliz com a sensibilidade do prefeito Aracely de Paula em assinar a lei de nossa autoria durante o evento. Tenho certeza que esse trabalho em prol de crianças e adolescentes que precisam de um lar vai trazer ótimos resultados”, destaca o vereador.

Com base na temática “Eu não vou parar de te olhar – o cuidado integral da criança e do adolescente”, 18 profissionais apresentaram e debataram conceitos que contribuem para o sucesso da reintegração familiar, da adoção legal e de projetos que promovem convivência familiar e comunitária saudável às crianças e adolescentes em condições de acolhimento.

A realização é da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e do Grupo Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Araxá, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA).