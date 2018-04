Leilões da 44ª Expoaraxá começam esta semana

A Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba realizará nove leilões durante a 44ª Expoaraxá; o 1º será nesta terça-feira (03) a partir das 19h no Parque de Exposições.

Além dos tradicionais leilões de gado, haverá também edições com equinos e gados especiais como touros PO Nelore e Aberdenn Angus.

A Sicoob Crediara é agência responsável pelos financiamentos com taxas especiais de 0,82 % am, as formas de pagamento podem variar de acordo com o tipo de gado adquirido.

Confira a programação completa dos leilões da44ª Expoaraxá

03/04 – Leilão Misto Arap às 19hs

05/04 – Leilão Misto MF e Convidados às 17hs

10/04 – Feira MF de Touro PO Nelore e Aberdeen Angus a partir das 9hs

12/04 – Leilão Misto Arap às 19hs

13/04 – Leilão Elite das Raças – Equinos às 19hs

14/04 – Leilão Úbere Cheio às 19hs

15/04 – Leilão Bezerras e Novilhas Girolando às 19hs

17/04 – Leilão Misto MF e Convidados às 17hs

26/04 – Leilão Especial Cria, Recria e Engorda às 19hs

Para outras informações foram disponibilizados os seguintes telefones: (34) 3661-4209, (34)99169-1417 ou (34)99986-2976