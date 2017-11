PM prende autor por posse ilegal de arma de fogo

Na madrugada de hoje (30), durante patrulhamento pela rua do Garimpo, Centro, a Polícia Militar pendeu o suspeito P.E.A. (39 anos) por posse de arma de fogo.

O autor estava em uma esquina fazendo contato com usuários de droga na via. Ele foi abordado e teve sua residência revistada. Os militares localizaram uma espingarda calibre 20, uma espada ninja, um papelote com substância branca não identificada, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Diante dos fatos o autor foi preso em flagrante delito e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.