PM prende cinco pessoas por compartilhamento e posse de drogas; confira as ocorrências

Na terça-feira (20), por volta das 18h, a Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela travessa Manoel Antônio Silva, no bairro Novo Santo Antônio, onde se deparou com cinco indivíduos que passaram a agir de forma suspeita ao perceberam a presença da viatura.

Todos eles foram abordados, sendo três homens entre 18 e 20 anos e dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Os policiais encontraram um cigarro de maconha e uma porção de cocaína que estava sendo transportada por um dos abordados.

Diante o exposto, os cinco indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Homem inabilitado e alcoolizado tenta fugir de abordagem policial

Na terça-feira (20), por volta das 5h, a PM realizava patrulhamento pelo bairro Alvorada, onde se deparou com um veículo parado na contramão.

Ao perceber a presença policial, o condutor do veículo arrancou e tentou evadir, mas foi abordado pouco depois na rua Uberaba. Durante conversa com o autor, os policias perceberam que o mesmo estava com hálito etílico, dando a entender que estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Face ao exposto, o condutor do veículo, um homem de 27 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, sendo o resultado obtido de 0,59 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, enquanto que o máximo permitido para que o condutor de veículo não se enquadre em crime de trânsito é de 0,34 miligramas.

Além de estar embriagado, o condutor não era habilitado para dirigir e o veículo não estava com licenciamento exercício 2016.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran e o autor preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Comerciante é roubado por homens armados com ferramentas

Na terça-feira (20), por volta das 14h, a PM foi acionada em um estabelecimento comercial do bairro São Pedro, onde a vítima, um comerciante de 51 anos, relatou que foi abordado por dois homens armados com ferramentas.

Eles roubaram duas correntes de ouro que estavam no pescoço do comerciante, uma carteira contendo várias documentos e mercadorias, fugindo em seguida.

Rastreamentos estão sendo realizados na tentativa de identificar e prender os autores.

Roubo a posto de gasolina no Centro da cidade

Na terça-feira (20), por volta das 22h, a PM compareceu em um posto de gasolina no Centro da cidade, onde uma funcionária relatou que foi abordado por um homem que dizia estar armado, ameaçou-a de morte e exigiu-lhe que passasse todo o dinheiro do caixa.

Após recolher certa quantia em dinheiro, o autor evadiu do local e não foi mais visto.

Rastreamentos estão sendo realizados na tentativa de localizar e prender o autor.