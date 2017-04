Polícia Civil prende mãe e filho suspeitos de estelionato em Araxá

A Polícia Civil prendeu mãe e filho suspeitos de estelionato em Araxá nesta quarta-feira (4). A mulher foi identificada como C.F.C. (39 anos) e seu filho M.A.F. (22 anos). A 2ª Delegacia regional de Araxá, chefiada pelo delegado Vitor Hugo Heisler, cumpriu os mandados de prisão preventivas expedidos pela Vara Criminal e Ministério Público de Araxá.

O delegado Christiano Dib, responsável pelas investigações e pela Delegacia de fraudes da regional de Araxá, relatou que os investigados tinham uma página na rede social Facebook, de nome Fênix Excursões e Lazer.

Sendo que no dia 19 de fevereiro deste ano de 2017, eles venderam passagens para uma excursão em uma pousada no município de Patrocínio/MG, mas no dia e horário marcados, não passaram para pegar os passageiros.

Os investigados moravam na cidade de Araxá. Eles tinham como prática, passar antes nas residências das pessoas para pegarem o dinheiro das passagens. Os valores variavam de R$ 40 a 60 por pessoa, mas eles não apareciam para cumprir a viagem.

Cerca de 15 pessoas já procuraram a Delegacia de Polícia Civil, prestando queixa sobre o fato. Depois da última viagem não cumprida, mãe e filho se mudaram de Araxá para a cidade de Perdizes, onde foram presos.

O Delegado pede as demais pessoas que foram vítimas dos investigados, que procurem a Delegacia. A pena para o crime de estelionato é de um a cinco anos de prisão.