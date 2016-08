Polícia Militar de Araxá prende e apreende rapaz por porte ilegal de arma branca

Foto: Edson Marques

Fato ocorreu nessa quinta-feira, 18, por volta das 18h30 na av. Senador Montandon com a av. Getúlio Vargas, no centro.

O rapaz estava fazendo malabares em via pública com quatro facões. Desde o dia 28 de julho deste ano ficou proibido o porte de armas brancas em Minas Gerais.

Polícia Militar procura autores de furto de veículo no bairro Vila Rica

Na quinta-feira, dia 18 de agosto, por volta das 07h, a Policia Militar foi acionada na rua Francisco Porfírio no bairro Vila Rica, onde segundo um servente de pedreiro de 48 anos de idade, deixou seu veículo Fiat Prêmio de cor vermelha e placa GPR 5320 de Araxá, estacionado na via pública em frente a sua residência, e pela manhã, percebeu que autor desconhecido havia furtado o referido veículo.

Após o registro do boletim de ocorrência, as viaturas policiais militares do turno de serviço iniciaram intensos rastreamentos no intuito de localizar e recuperar o veículo, bem como efetuar a prisão do responsável pelo crime. Rastreamentos que continuam a ser realizados na cidade de Araxá e cidades vizinhas.

Polícia Militar procura autores de roubo a supermercado

Na quinta-feira, por volta das 17h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em supermercado localizado no bairro Estância, onde segundo uma funcionária do estabelecimento de 36 anos de idade, estava em seu local de trabalho, quando um homem armado com um facão adentrou no local e anunciou o roubo.

Após ameaçar a funcionária, o autor pegou certa quantia de dinheiro no caixa e evadiu do local em uma motocicleta conduzida por outro homem que estava do lado externo.

Diante o exposto, os policiais militares deram assistência a vítima e posteriormente, deram início a diligências com o intuito de localizar e prender os autores do crime, diligências que ainda se encontram sendo realizadas na cidade de Araxá.

Polícia Militar recupera veículo furtado em Araxá durante a madrugada de quinta feira

Na quinta-feira, dia 18 de agosto, por volta das 07h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na rua Antônio Barreto no bairro Fertiza, onde segundo relatos de um pedreiro de 36 anos de idade, havia deixado seu veículo Ford Escort de cor verde estacionado na via pública em frente à sua casa, e pela manhã, percebeu que indivíduos não identificados o haviam furtado.

Após o registro do fato, os policiais militares de Araxá iniciaram então rastreamentos no intuito de localizar e prender os autores do fato e recuperar o veículo, sendo que por volta das 16:00, uma das viaturas de serviço no turno logrou êxito em localizar o veículo estacionado as margens da rodovia de acesso a Uberlândia.

Diante o exposto, o veículo foi removido para o pátio do DETRAN, onde permanece a disposição do proprietário, e o boletim de ocorrência foi entregue na delegacia para as devidas providências.

Além de recuperar o veículo, os policiais militares realizaram diversas buscas pelo local na tentativa de localizar os autores do crime, buscas que prosseguem sendo realizadas.