Polícia Militar prende autor de tentativa de furto no bairro Alvorada

Na quarta feira, dia 14 de setembro, por volta das 04h, a polícia militar foi acionada e compareceu na rua Ernesto Nogueira Lima, no bairro alvorada, onde segundo a solicitante, ouviu um barulho muito forte na lanchonete existente ao lado de sua casa.

Quando chegaram no local, os policiais militares perceberam quando um homem saiu correndo da lanchonete e tentou se esconder em uma construção existente nas proximidades, porém, ele foi abordado e identificado com o um operador de caixa de 26 anos de idade.

Os policiais militares então retornaram até a lanchonete, onde perceberam que uma das portas estava totalmente danificada devido a tentativa de arrombamento praticado pelo autor abordado, fato que foi confirmado por uma testemunha, que a distância, presenciou a ação delituosa.

Diante o exposto, o autor da tentativa foi preso em flagrante delito pela prática de arrombamento e furto tentado, e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao Delegado de plantão para as providências cabíveis.

Autor de furto de telefone celular ocorrido no centro da cidade é preso pela Polícia Militar

Na quarta feira dia 14, de setembro, por volta das 16h, uma mulher de 55 anos acionou a Polícia militar via telefone 190. Alegando que ao pagar algumas contas em uma lotérica, deixou seu telefone celular em um balcão, para tirar alguns documentos de sua bolsa, e quando foi pegar o telefone novamente, percebeu que pessoa desconhecida havia furtado o mesmo.

No local do crime, os policiais militares fizeram uma pesquisa nas imagens gravadas pelo sistema interno de TV, e perceberam quando o autor identificado como um homem de 23 anos de idade, aproveitou-se do descuido da vítima, e furtou o telefone celular evadindo em seguida.

Diante a identificação do autor, os policias militares iniciaram intensos rastreamentos no intuito de localiza-lo, e lograram êxito em efetuar sua prisão no momento em que ele chegava na empresa em que trabalha, momento em que ele confessou o crime e relatou ter guardado o telefone celular em sua residência.

Após recuperar o telefone, os policiais militares conduziram o autor juntamente com o aparelho até a delegacia de Polícia Civil, onde ele foi apresentado para demais providências.

Policia Militar procura autor de roubo ocorrido no centro da cidade

Na quarta feira dia 14, de setembro, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em uma sorveteria localizada no centro da cidade, onde segundo relatos de funcionários do estabelecimento comercial, estavam fechando as portas quando entrou no local um homem armado com uma faca, e após ameaçar as pessoas presentes, anunciou o roubo.

Logo em seguida ao anúncio, o autor se apoderou de certa quantia em dinheiro que estava no caixa e evadiu do local a pé em direção a uma rua lateral, e teve suas imagens gravadas por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Após o atendimento as vítimas do crime, os policiais militares iniciaram diligências no intuito de localizar e prender o autor do crime, diligências que ainda se encontram sendo realizadas por toda a cidade de Araxá.