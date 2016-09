Polícia Militar procura autor de roubo a lanchonete no bairro Pão de Açúcar

Na sexta feira dia, 16 de setembro, por volta das 23h, a Polícia Militar compareceu em uma lanchonete localizada no bairro Pão de Açúcar, onde segundo relatos de uma mulher de 39 anos de idade, encontrava-se no caixa de seu estabelecimento comercial, quando chegou ao local um homem armado com um revolver e anunciando um roubo.

Fato sequente, ele caminhou em direção a vítima e exigiu que ela lhe entregasse todo o dinheiro, e após recolher certa quantia, o autor evadiu em direção a igreja do bairro e não foi mais visto.

Logo após a assistência a vítima, policiais militares iniciaram diligências no intuito de localizar o autor, efetuar sua prisão e recuperar o dinheiro roubado, diligências que ainda estão sendo realizadas na região onde ocorreu o crime e em toda a cidade de Araxá.

Autor de abuso sexual contra criança de 10 anos é preso pela Polícia Militar em Araxá

No sábado, dia 17 de setembro, por volta das 04h, a Polícia Militar foi acionada no bairro Novo São Geraldo, onde uma mulher de 29 anos de idade, relatou aos policiais militares que, no dia anterior, teria deixado sua filha de 10 anos de idade na casa dos pais de seu companheiro, e que por volta das 04:00, foi acordada por um casal desconhecido que estava com sua filha, alegando que haviam encontrado a criança em via pública enrolada em um cobertor, e a ajudaram chegar em casa.

Questionada sobre o motivo pelo qual estava na rua, a criança relatou que durante a noite acordou com carícias em suas coxas e beijos no rosto realizadas por um homem de 47 anos de idade, e que assustada, pediu para que ele parasse com tais atitudes, tendo o autor dito que iria parar, mas que se ela contasse o fato para alguém, iria bater nela.

Com medo de que o autor repetisse as ações, a criança relatou que esperou ele dormir e fugiu da casa na tentativa de ir embora, levando consigo o cobertor com o qual estava enrolada, e que no caminho, foi amparada pelo casal que lhe deu carona até em casa.

Diante o exposto, os policiais militares foram até a residência do autor, que a princípio negou os fatos, contudo, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado juntamente com a vítima e sua responsável para esclarecimento dos fatos.

Autores de furto de veículo são presos pela Polícia Militar na av. Imbiara em Araxá

No sábado, dia 17 de setembro, por volta das 05h, uma testemunha que passava pela Av. Imbiara, fez contato com a Polícia Militar via telefone 190, e relatou que quando passava pela referida avenida, percebeu quando dois indivíduos estavam arrombando um veículo Ford Escort que estava estacionado na via pública.

De imediato, uma guarnição policial militar foi enviada para o local, e quando os policiais militares chegaram, perceberam dois homens correndo na tentativa de esconder, porém, eles foram abordados e identificados como um homem de 20 e outro de 22 anos de idade, que relataram que o veículo havia sido emprestado por um amigo.

Ao ser feita a verificação do veículo, os policiais militares constataram que, além da porta do motorista estar arrombada, os autores ainda tentaram realizar uma ligação direta no veículo, que só não foi furtado devido a interferência policial.

Diante o exposto, os dois autores receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto, e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil onde foram apresentados para as providências cabíveis.

Como não conseguiram contato com o proprietário do veículo, por segurança, ele foi removido ao pátio credenciado do DETRAN onde permanece a disposição.

Polícia Militar recupera motocicleta furtada na madrugada de sábado no centro da cidade

No sábado, dia 17 de setembro, por volta das 05h, a polícia militar foi acionada e compareceu em um posto de combustíveis localizado na av. Senador Montandon, onde segundo relatos da vítima, um homem de 37 anos de idade, havia estacionado sua motocicleta no pátio do posto, deixando chaves e capacetes na motocicleta, e quando retornou, percebeu que indivíduo não identificado havia furtado a mesma.

Diante o exposto, os policiais militares iniciaram diligências no intuito de localizar a motocicleta e prender o autor do crime, logrando êxito em localizar a motocicleta horas depois abandonada na rua José Eustáquio Cardoso no bairro são Domingos.

Diante o exposto, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do DETRAN, onde segue a disposição de seu proprietário, enquanto diligências seguem sendo realizadas na tentativa de localização do autor que foi flagrado cometendo o crime pelas câmeras de segurança do posto.

Homem é preso pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo

No sábado, dia 17 de setembro, por volta das 19h, a Polícia Militar recebeu denúncias via telefone 190, de que um indivíduo reconhecido pelas vítimas de vários roubos ocorridos na cidade de Araxá, estava circulando pelas vias da cidade em um veículo Fiat Siena, sendo que os policiais militares, após vários levantamentos, descobriram o endereço do suposto autor e foram até sua residência, onde se depararam com suspeito chegando em casa no referido veículo.

Diante o exposto, ele foi abordado pelos policiais militares, sendo identificado como um homem de 22 anos de idade. Após ser submetido a uma busca pessoal, as buscas foram estendidas até a casa do suspeito, onde os polícias militares encontraram em cima de um guarda roupa no quarto dele, uma arma de fogo municiada tipo pistola, certa quantia em dinheiro e dois aparelhos de telefone celular.

Questionado sobre os roubos, o suspeito assumiu a autoria de alguns, e após consulta ao sistema informatizado da Polícia Militar, foi constatado que ele já possuía passagens pelo cometimento do mesmo crime em outras cidades de Minas Gerais.

Diante o exposto, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante delito pela posse ilegal de arma de fogo, e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma e demais objetos apreendidos, onde algumas vítimas de roubo o reconheceram com autor, bem como reconheceram a arma utilizada por ele no cometimento dos crimes.

Polícia Militar prende autores de roubo ocorrido em supermercado no bairro Pão de Açúcar III

No domingo, dia 18 de setembro, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em um supermercado localizado no bairro Pão de Açúcar III, onde segundo relatos do proprietário do estabelecimento comercial, estava em seu local de trabalho, quando chegou um homem mascarado e armado com uma pistola e anunciou um roubo, momento em que ele foi até o caixa do supermercado de onde subtraiu certa quantia em dinheiro, e logo em seguida evadiu tomando rumo ignorado.

No local do crime, os policiais militares ouviram de testemunhas que o homem que saiu correndo do supermercado, havia entrado em um veículo GM Kadette de cor verde que estava estacionado em uma rua próxima, e logo em seguida, o veículo saiu do local em alta velocidade.

De posse dos números da placa e características do veículo, foram realizados intensos rastreamentos, e algum tempo depois, o veículo GM Kadette foi localizado estacionado em frente a uma residência no bairro Max Newmann, e em uma ação rápida, os policiais militares cercaram a casa e logo em seguida abordaram dois indivíduos que estavam em seu interior, sendo eles identificados como um homem de 21 e outro de 27 anos de idade, momento em que eles confessaram a autoria do roubo.

Fato sequente, os policiais militares realizaram uma busca em todas as dependências da casa e no carro utilizado para a fuga, sendo localizado as vestes utilizadas no crime, um simulacro de arma de fogo idêntico a uma pistola e parte do dinheiro roubado.

Diante o exposto, os autores receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de roubo, e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil onde foram apresentados juntamente com todo o material e dinheiro apreendidos.

O veículo utilizado para o cometimento do crime também foi apreendido.

Autor de roubo a transeunte em posto de combustível é preso pela Polícia Militar

No domingo, dia 18 de setembro, por volta das 19h, um home de 29 anos de idade acionou a Polícia Militar, relatando que um indivíduo havia lhe abordado com uma faca em um posto de combustíveis localizado na BR 262, e após ameaça-lo de morte, teria levado dele certa quantia em dinheiro.

Logo após a denúncia, policiais militares forma ao local, e enquanto atendiam a ocorrência fizeram uma busca pelo pátio do posto, e localizaram escondido atrás de um dos comércios ali existentes, um homem escondido em um local escuro, sendo ele reconhecido pela vítima como autor do crime.

Com o autor, foi encontrada uma faca utilizada para ameaçar a vítima e uma parte do dinheiro roubado, sendo ele preso em flagrante delito pelo crime de roubo e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para as providências cabíveis.