Produtor de Queijo Minas Artesanal de Araxá é vence 1º Festival do Queijo Minas Artesanal

Foto: Ascom Faemg

Foi realizado em Belo Horizonte, entre os dia 28 e 30 de julho, o 1º Festival de Queijo Minas Artesanal. ­­Primeiro evento voltado exclusivamente para o queijo minas artesanal, participaram diversos produtores de todo o Estado.

Reinaldo Lima, produtor do queijo Sítio Real venceu o festival, por voto do público que prestigiou o evento. “Deu muita satisfação a conquista do primeiro lugar, especialmente por escolha do público. Significa reconhecimento do nosso trabalho, um produto feito com muito carinho. Tem sido muito importante para nós o incentivo que estamos recebendo pela FAEMG, Senar, Sebrae. Esse apoio se traduz na qualidade dos nossos produtos e é o que nos motiva a investir cada vez mais nesse trabalho”.

O segundo lugar ficou com o queijo da região da Canastra, produzido por Luciano Carvalho. Em terceiro, a produtora Lúcia Resende, de Tiradentes.