Raphael Rios propõe projeto de incentivo à amamentação, parto normal e humanização de procedimentos para a saúde das mães

O vereador Raphael Rios (Solidaridade) propõe Projeto de Lei que institui a Semana Municipal da Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado em Araxá.

A proposta objetiva, anualmente entre os dias 1° e 7 de agosto, a promoção e proteção à amamentação, à prática do aleitamento materno até 2 (dois) anos de idade e à adoção do leite materno, ao estímulo ao parto normal, proporcionando menos riscos para mães e crianças, além da humanização no atendimento às gestantes desde o período pré-natal ao nascimento, por meio da realização de palestras, seminários, debates e divulgações de cunho informativo, em parceria com órgãos públicos e privados.

O projeto prevê ainda atividade especial com foco na orientação, espaço para doação de leite materno e realização da amamentação coletiva.

Em sua justificativa, Raphael Rios revelou que 78% dos partos realizados em Araxá em 2016 foram cesáreas, incluindo as redes pública e particular – dados da Secretaria Municipal de Saúde -, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenta que o número de cesáreas não ultrapasse 15%, número bem longe da nossa realidade.

“Este projeto vem como mais um aliado à informação para as famílias, especialmente para as mães, de todos os benefícios do parto normal e humanizado. Durante a Semana da Amamentação, profissionais ligados à área vão promover palestras e ações para conscientização dos riscos da cesárea, especialmente nos casos em que o parto normal é a melhor opção pra mãe e pra criança”, disse.

“Quando citamos também o parto humanizado, buscamos ações e procedimentos que promovam o parto e o nascimento saudáveis, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê, respeitando as decisões da mãe e respeitando o tempo para que o nascimento”, acrescentou Raphael.

Em relação à importância da amamentação, o vereador destacou que, além de promover palestras e ações voltadas para o tema, o cronograma estipula um dia em que as mães se reunirão para um grande ato de amamentação coletiva, em prol da saúde delas e de seus filhos.

“Está comprovado que a amamentação evita nas crianças infecções, diarreias, alergias, diminui o risco de doenças crônicas e aumenta a afinidade entre a mãe e a criança. Já para a mamãe, amamentar auxilia na perda de peso após o parto, a recuperar o tamanho normal do útero, diminuindo o risco de hemorragia e anemia, além de reduzir as chances de desenvolver diabetes ou câncer de mama e de ovário” relatou.

“Mas, para que a mãe possa amamentar até os seis meses de vida ou mais da criança, sabemos que precisamos fazer mais. Precisamos ter empresas socialmente responsáveis e que também engajem nessa causa”, acrescentou.

Ainda sobre esse tema, Raphael Rios apresentou Indicação à Secretaria Municipal de Saúde para estudo de viabilidade para parceria que possibilite o retorno das atividades do Banco de Leite Humano, mantido pela Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama).

Visita CAM e CAC e pedido para reabertura do Banco de Leite Humano

Raphael Rios destacou também recente visita feita ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e Centro de Atendimento à Criança (CAC), instituições mantidas pela Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama).

O vereador fez um requerimento para a Secretaria de Saúde solicitando estudo para parceira com a entidade visando a reabertura do Banco de Leite Humano.

Raphael também lembrou que a Prefeitura está disponibilizando profissionais que realizam uma série de atendimentos no CAM e no CAC.

Cobrança de melhorias Lago Norte do Barreiro

Raphael Rios comentou ainda sobre o estado de abandono do Lago Norte da Estância Hidromineral do Barreiro.O espaço passou por revitalização em 2010 para atender à comunidade de Araxá e desde então nunca passou por manutenção geral.

Em recente visita ao local após receber diversas demandas da comunidade, o vereador constatou postes de iluminação danificados, fiação elétrica exposta, bancos e lixeiras quebradas e a falta de manutenção dos brinquedos do parquinho, que está com pregos e farpas de madeira expostos, colocando crianças em risco.

O vereador cobra manutenção geral no entorno do lago, por meio de indicação que será encaminhada à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Codemig), responsável pelo Barreiro.

Demais ações

– Apresentação de Projeto de Lei que denomina como Rua Carlos Rodrigues de Melo, a atua Rua Onze do loteamento Condomínio Villagio II.

– Indicação à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania para melhorias em segurança no trânsito entre os bairros Pão de Açúcar e Novo Horizonte, onde há falta de sinalização e a rotatória na divisa não está sendo utilizada corretamente.

– Comentário em apoio sobre carta recebida de trabalhadores dos Correios do Brasil, que reivindicam melhorias nas condições de trabalho e atendimento ao público.