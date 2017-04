UFJF seleciona tutor em matemática para trabalhar em Araxá

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio do Centro de Educação a Distância (CEAD), torna público o Edital de Seleção de Tutores para atuar no Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade de Educação a Distância.

Número de vagas: Uma vaga para Araxá (o candidato aprovado deverá residir na cidade e cumprir 20 horas no Polo e no AVA).

Critérios para inscrição :

Somente poderá se inscrever no processo o candidato que possuir como formação mínima Licenciatura ou Bacharelado em Matemática, reconhecida pelo MEC.

Ter experiência mínima de 1 (um) ano no Magistério, na Educação Básica ou Superior ou atuação nas atividades desenvolvidas no Sistema UAB.

O candidato aprovado deverá residir na cidade e cumprir 20 horas no Polo e no Ambiente virtual de aprendizagem.

Período de inscrição: 05/04/2017 ao dia 12/04/2017.

1ª etapa de inscrição: o candidato deverá obter e preencher o Formulário de Inscrição no site do CEAD/UFJF (www.cead.ufjf.br). Em seguida, deverá o mesmo ser impresso, datado e assinado.

2ª etapa de inscrição: com a documentação organizada de acordo com a orientação prevista no Formulário de Inscrição, o candidato deverá encaminhá-la pelos Correios ao CEAD, exclusivamente via SEDEX para a UFJF.

Somente serão aceitas as documentações postadas até o dia 12/04/2017 e enviadas pelos correios – via Sedex.

A divulgação do resultado parcial dos candidatos ao Curso será feita pelo site do CEAD (www.cead.ufjf.br) no dia 20/04/2017, a partir das 17 horas.