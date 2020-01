CEFET-MG abre vagas para professores temporários em Araxá

O CEFET-MG divulga editais de processos seletivos simplificados para contratação de professores temporários. São 15 vagas distribuídas nos campi Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Contagem e Varginha.

As inscrições devem ser realizadas de 15 de janeiro a 2 de fevereiro, no site do CEFET-MG

(www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/editais/).

Os professores irão atuar na Educação Profissional Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior. Para o campus Araxá, duas vagas estão abertas para o Departamento de Eletromecânica. Para Belo Horizonte, estão sendo ofertadas 9 vagas distribuídas nos

Departamentos de Computação, Engenharia de Transportes, Engenharia Elétrica, Ciências Sociais Aplicadas, Eletrônica e Biomédica e Educação. Para o campus Curvelo, são duas vagas para o Departamento de Engenharia Civil e Meio ambiente. Para Contagem e Varginha, estão sendo ofertadas uma vaga para cada campus nos Departamentos de Formação Geral.

A seleção será constituída de três etapas: análise do currículo, prova escrita e/ou didática e entrevista. Os pré-requisitos para a vaga, assim como as disciplinas e a formação necessária podem ser consultados nos editais.

EDITAL Araxá, Curvelo, Contagem e Varginha

(www.cefetmg.br/wp-content/uploads/2020/01/Editais_de_13_01_Interior.pdf)

EDITAL Belo Horizonte

(www.cefetmg.br/wp-content/uploads/2020/01/Editais_de_Bh_13_01_2020.pdf)

Libras

Está aberto também o processo seletivo para contratação temporária de professores de Libras para Belo Horizonte. Inscrições vão até 23 de janeiro

(https://www.cefetmg.br/noticias/vaga-aberta-para-professor-temporario-em-libras/)