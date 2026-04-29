Araxá lança novo site oficial de turismo e convida visitantes a viverem a cidade

“Descubra Araxá. Viva experiências. Crie memórias.” É com esse convite que a Prefeitura de Araxá apresenta o novo site oficial de turismo do município, pensado para aproximar visitantes dos atrativos, da cultura e das experiências que a cidade oferece.

Disponível no endereço visite.araxa.mg.gov.br, a plataforma reúne, de forma prática e acessível, informações sobre pontos turísticos, gastronomia, hospedagem, eventos e opções de lazer, facilitando o planejamento de quem deseja conhecer ou revisitar Araxá.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, o site surge para suprir uma demanda importante. “O site é um veículo informativo que atende tanto o turista local quanto o visitante de fora, com facilidade de acesso a informações atualizadas. Antes, havia uma dificuldade maior na busca por essas informações, e agora conseguimos avançar com dados mais ágeis e em tempo real”, destaca.

O site valoriza diferentes formas de vivenciar a cidade, desde o contato com a natureza e o descanso no Complexo do Barreiro até experiências culturais, históricas e gastronômicas, destacando o que Araxá tem de mais autêntico.

A secretária também ressalta que a ferramenta contribui diretamente para a experiência de quem visita e de quem vive na cidade. “Com o site, conseguimos ampliar a experiência de quem mora em Araxá e também oferecer ao turista a oportunidade de planejar melhor a sua viagem, organizando sua programação com mais facilidade”, completa.

Além de orientar turistas, a iniciativa também fortalece o setor ao dar visibilidade aos empreendimentos locais e incentiva a movimentação econômica, consolidando o município como um destino cada vez mais preparado para receber visitantes.