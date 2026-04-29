Atleta paralímpico de Araxá conquista sétimo lugar em GP de ciclismo em São Paulo com apoio da Prefeitura

O atleta paralímpico araxaense Thiago Antônio Mota conquistou o sétimo lugar no Grande Prêmio (GP) de Santa Cruz das Palmeiras de Paraciclismo, realizado no último domingo (26), no interior de São Paulo. A competição reuniu atletas de diversas cidades e integrou uma etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo 2026, valendo pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Representando Araxá, Thiago contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou transporte para a participação na prova.

“Foi uma prova bastante técnica. Foi uma prova muito boa, dei o meu melhor e conseguimos o sétimo lugar. Agora é treinar para melhorar ainda mais”, destaca o atleta.

O secretário de Esportes, Rodrigo Siqueira, ressalta a importância do incentivo ao esporte paralímpico e o desempenho do atleta. “O Thiago é um exemplo de dedicação e superação. Ficamos muito orgulhosos em poder apoiar nossos atletas e contribuir para que eles representem Araxá em competições de alto nível. Seguiremos trabalhando para fortalecer ainda mais o esporte no município”, afirma.

Ao longo de 2026, Thiago deve disputar cerca de dez competições, incluindo etapas da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. A próxima disputa está prevista para o mês de junho, com a Copa Brasil, em Brusque (SC).

Como atleta federado pela Confederação Brasileira de Ciclismo, o araxaense participa de competições em diferentes estados do país. Os resultados somam pontos para o ranking nacional da modalidade, que define a classificação dos atletas ao longo da temporada.