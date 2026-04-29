Últimos dias: prazo para pagamento do IPTU 2026 com desconto termina nesta quinta-feira (30) em Araxá

Os contribuintes de Araxá têm até esta quinta-feira, 30 de abril, para garantir o pagamento do IPTU 2026 em cota única com desconto de 7,5%. Com o prazo na reta final, a orientação é que a população não deixe para a última hora.

A prorrogação do vencimento foi estabelecida por decreto municipal, ampliando o prazo inicialmente previsto. Mesmo com os carnês impressos indicando a data de 31 de março, o pagamento pode ser realizado normalmente até o dia 30 de abril. Bancos credenciados e casas lotéricas estão autorizados a receber o imposto dentro do prazo prorrogado.

Caso precise emitir uma nova guia, o contribuinte pode acessar a página inicial do site da Prefeitura, na aba “IPTU”, no topo da página, ou diretamente pelo link: (tinyurl.com/mpdud8bf). Para acessar, basta informar CPF, CNPJ ou número da inscrição do imóvel e escolher a forma de pagamento: via Pix (com geração de QR Code e opção de “copia e cola”), boleto bancário (com código de barras) ou impressão da guia.

Além disso, segue aberto até o dia 15 de maio o prazo para solicitação de isenção do IPTU 2026. Os atendimentos são realizados presencialmente no Clube Araxá, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Setor de Tributos pelo telefone (34) 2022-0701.