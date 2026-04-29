Professores da rede municipal participam de palestra com neurocientista sobre aprendizagem

Mais de mil professores da rede municipal de educação participaram de uma palestra com a neurocientista Dra. Thais Faria Coelho, realizada no Teatro do Uniaraxá, nesta terça-feira (28). A capacitação reuniu educadores do ensino infantil, ensino fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Com o tema “Neurociência Fundamentando a Educação: como funciona o cérebro no processo de aprendizagem”, o encontro teve como objetivo ampliar o conhecimento dos profissionais sobre o funcionamento do cérebro e sua relação direta com o aprendizado, contribuindo para práticas pedagógicas mais eficientes em sala de aula.

A Dra. Thais Faria Coelho é neurocientista, mestre e doutora em Educação, autora de cinco livros e referência nacional em neurociência aplicada à educação.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a palestra integra as ações de formação continuada da rede municipal, com foco na qualificação dos profissionais e na melhoria da qualidade do ensino ofertado aos alunos.

“A formação continuada é essencial para fortalecer o trabalho dos nossos professores. Quando ampliamos o conhecimento sobre como o aluno aprende, conseguimos aprimorar as práticas pedagógicas e, consequentemente, os resultados em sala de aula”, destaca.