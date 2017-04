Vereadores conhecem estrutura e visitam obras no Uniaraxá

Uma comitiva de vereadores e assessores da Câmara Municipal realizou, na última semana, uma visita ao Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), quando puderam conhecer a estrutura da instituição de ensino superior, os cursos oferecidos, benefícios e ainda obter informações a respeito do andamento das obras do Centro Cultural Uniaraxá.

Os representantes do Legislativo Municipal foram recebidos pelo reitor José Oscar de Melo e sua equipe de trabalho. A comitiva da Câmara Municipal acompanhou uma apresentação que englobou a história do Uniaraxá, números do corpo docente e discente do Centro Universitário, programas de benefícios aos alunos e professores, estrutura dos blocos e do campus de uma forma geral.

Atualmente, o Uniaraxá tem cerca de 3.100 alunos matriculados, sendo que 70% desse total é de Araxá e os outros 30% divididos entre as cidades do Alto Paranaíba. Na oportunidade, foi anunciada aos vereadores a autorização para a abertura do Curso de Psicologia no Uniaraxá, que recebeu a equipe de avaliação do MEC, que conheceu de perto o projeto pedagógico do Curso e a estrutura da Instituição e, ao final do relatório, aprovaram a abertura do Curso de Psicologia, já com Nota 4 (de um total de 5), que será ofertado assim que o Diário Oficial da União publicar a Portaria de Autorização.

A grade do Curso de Psicologia conta com 10 períodos, divididos em cinco anos. Serão ofertadas 120 vagas, sendo 60 para o diurno e 60 para o noturno. Ainda não é possível prever uma data para a oferta do vestibular para o Curso, mas a expectativa é que seja no processo seletivo Janeiro/2018. Ainda sobre planos futuros, a direção falou da pretensão de outros cursos de Graduação, Pós-Graduação e tecnólogos, além de ofertar os serviços na modalidade de Educação à Distância (EAD).

Após a explanação, a comitiva da Câmara visitou as obras do Centro Cultural Uniaraxá, construído através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (Minc), com patrocínio da CBMM. A previsão inicial da captação autorizada pelo Minc é algo em torno de R$ 25 milhões. Nessa primeira etapa para a estruturação física dos prédios, já foram captados para a obra cerca de R$ 7 milhões.

O Centro Cultural ficará na Avenida Ministro Olavo Drummond, com livre acesso de toda a comunidade. O local vai abrigar uma grande biblioteca, espaços multimídia e ambientes destinados a exposições culturais, áreas de estudo e pesquisa e um teatro, devidamente estruturado para diversos tipos de eventos, com capacidade para 500 pessoas. A previsão para término e entrega do Centro Cultural Uniaraxá é de quatro anos.