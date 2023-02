1° Prefeitura no Bairro de 2023 inaugura creche, realiza exame de vista e distribui mais de 700 escovas de dente no bairro Pão de Açúcar 3

Mais acesso à saúde, prevenção e cuidados a toda população. A 9ª edição do projeto Prefeitura no Bairro aconteceu no último sábado (25), no bairro Pão de Açúcar 3, marcando também a inauguração da nova sede do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Francisca Querina Martins de Oliveira.

O evento ofertou exames de vistas gratuitos, distribuição de mais de 700 escovas de dente a crianças, adolescentes e população carente, além de mais de 40 serviços nas áreas de ação social, educação, cidadania, infraestrutura, meio ambiente, trabalho e emprego, habitação, cultura, esporte e lazer.

O encontro foi marcado também pela participação popular, atraindo mais de 1.500 pessoas. As ações disponibilizadas levam os projetos da Administração Municipal para mais próximo do cidadão e tornam mais eficientes as estratégias de atendimento da gestão pública.

O prefeito Robson Magela destaca que o Prefeitura no Bairro é uma ação que se consolidou em aproximar a população das ações da Administração Municipal. “Fico muito feliz com esse evento, foi o primeiro de 2023, e durante o decorrer do ano a gestão continuará percorrendo os bairros para ouvir as reivindicações da população e, principalmente, oferecendo vários serviços gratuitos. Estar perto da população é muito importante e nós sabemos que os pontos carentes precisam de uma atenção maior”, destaca.

Durante a cerimônia de inauguração do Cemei Professora Francisca Querina Martins de Oliveira, o prefeito Robson Magela também anunciou que o bairro Pão de Açúcar 3 será contemplado no próximo ano com a implantação de um espaço de lazer com campo de futebol, aparelhos de ginástica e pista de caminhada.

Além da distribuição de mais de 700 escovas de dentes por meio do Setor de Saúde Bucal da Prefeitura de Araxá, outra novidade da 9ª edição foi a oferta de exame de acuidade visual gratuito oferecido pela Fundação de Lions Club International (LCIF).

O projeto intitulado como “Visão para todos” consiste na avaliação da capacidade de enxergar com nitidez, distinguindo formas, cores e tamanhos. Cerca de 80% das deficiências visuais podem ser prevenidas ou curadas se identificadas e tratadas em tempo hábil.

“Meus filhos têm reclamado muito das vistas ultimamente. Eu fiquei feliz demais por eles terem feito esse exame, principalmente por ser gratuito. A Prefeitura no Bairro abrange tudo, tudo que precisamos em um lugar só, é muito bem planejado e eu gostei muito”, destaca a moradora Jenifer Andriele.